समलान खान की लेटेस्ट अपीरियंस देख परेशान हुए फैंस, तबियत को लेकर सताई चिंता

सुपरस्टार सलमान खान को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. फैंस उनकी लेटेस्ट अपीरियंस को देखकर शॉक्ड रह गए. फैंस उनकी सेहत को लेकर टेंशन में आ गए हैं.

सलमान खान का वीडियो वायरल

सलमान खान हाल ही में Slum Rehabilitation Authority के ऑफिस पहुंचे. यहां उन्होंने अथॉरिटी के डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर (IT सर्वर रूम) का उद्घाटन किया. इस दौरान सलमान खान डेनिम और क्रीम शर्ट में दिखे. उन्होंने ग्रीन कलर की कैप भी लगाई हुई थी. सलमान वीडियो में पहले से थोड़े पतले भी दिखे. उनकी अपीरियंस को लेकर फैंस ने पूछा कि सलमान को क्या हुआ.

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फैंस को हुई सलमान खान की चिंता

फैंस सलमान को देखकर उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं कुछ तो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सलमान खान हैं. एक यूजर ने लिखा- ये रियल वाले हैं? वहीं एक यूजर ने लिखा- शेरा 57 में फिट हैं और सलमान 60 में ऐसे? वहीं एक यूजर ने लिखा- सलमान खान को जल्द से जल्द ठीक कर दें. वहीं एक यूजर ने लिखा- सलमान बीमार लग रहे हैं. भगवान उन्हें आशीर्वाद दें. एक यूजर ने लिखा- एक बार को मान भी लें कि ये सलमान नकली हैं लकिन पीछे शेरा तो असली है.











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वर्क फ्रंट पर सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं. लेकिन ये फिल्म डिले हो गई है. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. वहीं फिल्म के कई गाने भी रिलीज हो गए हैं. अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है. इसके अलावा सलमान खान फिल्म SVC63 में दिखेंगे. इस फिल्म में नयनतारा भी नजर आएंगी.