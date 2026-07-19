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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun Weather News: मूसलाधार बारिश से देहरादून बेहाल, सड़क बनी तालाब; कई वाहन फंसे, कल स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद

Dehradun Weather News: मूसलाधार बारिश से देहरादून बेहाल, सड़क बनी तालाब; कई वाहन फंसे, कल स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद

Dehradun Weather Update: देहरादून में 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 19 Jul 2026 07:32 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल दी. सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क के बाहर सड़क पर भारी जलभराव हो गया. देखते ही देखते सड़क तालाब में तब्दील हो गई और कई वाहन पानी में फंस गए. जलभराव के कारण इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सुबह हुई तेज बारिश के बाद आईटी पार्क के मुख्य प्रवेश मार्ग पर पानी तेजी से भर गया. कई कारों के पहिए और निचला हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि कुछ वाहन बीच सड़क में ही फंस गए. वाहन चालकों को काफी देर तक जलभराव कम होने का इंतजार करना पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर हालात सामान्य होने का इंतजार किया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आईटी पार्क और सहस्रधारा रोड क्षेत्र में हर मानसून के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है. उनका आरोप है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाई गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण थोड़ी देर की तेज बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं.

शहर के कई हिस्सों में दिखा बारिश का असर

आईटी पार्क के अलावा देहरादून के अन्य निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली. कई सड़कों पर बारिश का पानी तेज बहाव के साथ बहता नजर आया, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कुछ स्थानों पर यातायात भी धीमा पड़ गया.

मौसम विभाग ने पहले ही देहरादून समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी. लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

20 जुलाई को स्कूल रहेंगे बंद

भारी बारिश और रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 जुलाई को देहरादून जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें, जलभराव वाले मार्गों से बचें और बारिश के दौरान नदी-नालों के आसपास जाने से परहेज करें. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन और आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

देहरादून में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 19 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
IMD Dehradun News Weather News UTTARAKHAND NEWS
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