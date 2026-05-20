'धुरंधर' की कास्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. रणवीर सिंह से लेकर आर माधवन तक ने नए बेंचमार्क सेट किए हैं. आर माधवन ने बॉक्स ऑफिस पर पोस्ट कोविड एरा में 3700 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है.

पोस्ट कोविड रिलीज हुई 7 फिल्में

पोस्ट कोविड एरा में आर माधवन की 7 फिल्में रिलीज हुई हैं. पोस्ट कोविड उनकी पहली फिल्म 'रॉकेट्री' रिलीज हुई थी. फिल्म ने 45.59 करोड़ की कमाई की थी. वहीं फिर उनकी 'धोखा: राउंड द कॉर्नर' रिलीज हुई. लेकिन ये फिल्म चली नहीं. इसके बाद 'शैतान' आई. शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और 216.18 करोड़ की कमाई की. इसके बाद 'केसरी चैप्टर 2' रिलीज हुई. इस फिल्म ने 145.73 करोड़ कमाए. फिर 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हुई और इस फिल्म ने 129.84 करोड़ कमाए.

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इसके बाद उनकी 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट गए. 'धुरंधर' ने 1354.84 करोड़ कमाए. वहीं 'धुरंधर 2' ने 1836.36 करोड़ का कलेक्शन किया. धुरंधर 2 अभी भी थिएटर में लगी है.

'रॉकेट्री'- 45.59 करोड़

'धोखा: राउंड द कॉर्नर'- 4.53 करोड़

'शैतान'- 216.18 करोड़

'केसरी चैप्टर 2'- 145.73 करोड़

'दे दे प्यार दे 2'- 129.84 करोड़

'धुरंधर'- 1354.84 करोड़

'धुरंधर 2'- 1836.36 करोड़

उनकी 7 फिल्मों का टोटल कलेक्शन 3732 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ आर माधवन ने संजय दत्त को पछाड़ दिया है. संजय दत्त की फिल्मों ने पोस्ट कोविड 3334.62 करोड़ का कलेक्शन किया. आर माधवन और संजय दत्त को फिल्म धुरंधर में बहुत पसंद किया गया था.

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आर माधवन की अपकमिंग फिल्में

आर माधवन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उनके हाथ में कई सारी फिल्में हैं. वो आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा में नजर आएंगे. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं. इसके अलावा वो तमिल फिल्म G. D. N में दिखेंगे. फिल्म की शूटिंग चल रही है. उनके हाथ में एक और तमिल फिल्म Adhirshtasaali है. वहीं वो हिंदी फिल्म सर्कल में भी नजर आएंगे.