सोनाक्षी सिन्हा से यामी गौतम तक, वकील के किरदार में इन एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर मचाया तहलका

जब पर्दे पर किसी एक्ट्रेस को वकील के किरदार में दिखाया जाता है, तो ये महिलाओं को एक प्रेरणा देने का काम करती हैं. फिल्मों में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस दर्शकों के बीच खूब पसंद किए जाते हैं. बीते कुछ वर्षों में कई एक्ट्रेसेस ने वकील के किरदार में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर आई 'सिस्टम' खूब सुर्खियों में है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन महिला किरदारों के बारे में, जिन्होंने वकील बन कोर्टरूम ड्रामा को नई पहचान दी.

सोनाक्षी सिन्हा (सिस्टम)

प्राइम वीडियो पर हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म 'सिस्टम रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नेहा राजवंश का किरदार निभाया है. वो एक प्रभावशाली सरकारी वकील है, जो नेपो बेबी टैग के बोझ से जूझती हैं. उनके पिता भी एक वकील है, जिन्होंने नेहा को लॉ फर्म में पार्टनरशिप करने के लिए 10 कैसे जीतने की चुनौती दी थी. फिल्म में सोनाक्षी के किरदार को बहुत पसंद किया गया है.

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ऋचा चड्ढा (सेक्शन 375)

'सेक्शन 375' में ऋचा चड्ढा ने एडवोकेट हीरल गांधी का किरदार निभाया था, जो पीड़िता की ओर से केस लड़ती हैं. वो अपने ही मेंटर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती नजर आती हैं, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब पसंद किया.

तापसी पन्नू (अस्सी)

फिल्म 'अस्सी' में तापसी पन्नू एडवोकेट रावी भाटकल के किरदार में नजर आई थीं. फिल्म में वो अपनी करीबी दोस्त के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, जो एक हमले की पीड़िता है. तापसी के किरदार में गुस्सा और गहराई साफ नजर आती हैं.

यामी गौतम (OMG 2)

फिल्म 'OMG 2' में यामी गौतम, एडवोकेट कामिनी महेश्वरी के रोल में थी, जो पंकज त्रिपाठी के खिलाफ डिफेंस काउंसल के रूप में हैं. फिल्म में उनके तीखे बोल और उनकी प्रेजेंस फैंस को पसंद आई हैं.

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