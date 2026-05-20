75 करोड़ के बजट में बनी 'राजा शिवाजी' ने किया कितना प्रॉफिट? बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही

'राजा शिवाजी' 1 मई को रिलीज हुई थी. फिल्म पहले दिन से धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिला. आइए जानते हैं फिल्म का बजट कितना है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'राजा शिवाजी' ने किया इतना प्रॉफिट

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये है. वहीं सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 102.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट 87 करोड़ की कमाई की है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 4.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अगर बजट से कंपेयर करें तो इस फिल्म ने 16 परसेंट का ऑलरेडी मेकर्स को दे दिया है.

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बजट- 75 करोड़

बॉक्स ऑफिस नेट- 87 करोड़

बॉक्स ऑफिस ग्रॉस- 102.90 करोड़

प्रॉफिट- 12 करोड़

रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट- 16 परसेंट

'राजा शिवाजी' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने 11.35 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 12 करोड़, चौथे दिन 5.6 करोड़, पांचवें दिन 4.9 करोड़, छठे दिन 4.25 करोड़, सातवें दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 52.65 करोड़ का बिजनेस किया.

आठवें दिन फिल्म ने 3.2 करोड़ कमाए. वहीं नौवें दिन 5.6 करोड़, दसवें दिन 6.80 करोड़, 11वें दिन 2.4 करोड़, 12वें दिन 2.5 करोड़, 13वें दिन 1.9 करोड़, 14वें दिन 1.9 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 24.30 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 15वें दिन 1.45 करोड़ कमाए. 16वें दिन 2.70 करोड़, 17वें दिन 3.45 करोड़, 18वें दिन 1.15 करोड़, 19वें दिन 1.3 करोड़ कमाए.

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फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रितेश देशमुख ही लीड रोल में हैं. फिल्म में रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में हैं. फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स हैं. वहीं फिल्म में सलमान खान कैमियो भी किया है. सलमान खान के कैमियो को फैंस ने बहुत सराहा. इस फिल्म से रितेश देशमुख के 10 साल के बेटे राहिल ने इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया है.