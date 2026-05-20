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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, वारदात के वक्त लाइव वीडियो कॉल पर था अनमोल बिश्नोई

रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, वारदात के वक्त लाइव वीडियो कॉल पर था अनमोल बिश्नोई

बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामला वारदात के दौरान अनमोल बिश्नोई लाइव वीडियो कॉल पर था. 1624 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 20 May 2026 04:39 PM (IST)
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फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. 1624 पन्नों की इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि वारदात के दौरान अनमोल बिश्नोई कथित तौर पर लाइव वीडियो कॉल के जरिए मुख्य आरोपी के संपर्क में था.

वीडियो कॉल पर थे अनमोल बिश्नोई

फायरिंग पूरी होने तक लगातार ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, अनमोल वीडियो कॉल पर शूटर को निर्देश देने के साथ-साथ उसका हौसला भी बढ़ा रहा था.

मुंबई पुलिस ने यह चार्जशीट विशेष मकोका कोर्ट में दाखिल की है. मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की धाराएं जोड़ी गई हैं, जिससे जांच और गंभीर हो गई है. चार्जशीट में कुल 17 आरोपियों को नामजद किया गया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं.

सूत्रों के मुताबिक, ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि गैंग की दहशत और वर्चस्व स्थापित करने के मकसद से रची गई एक सुनियोजित साजिश थी.

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चार्जशीट के अनुसार, मुख्य शूटर प्रदीप कुमार ने कथित तौर पर असली फायरिंग से करीब 10 दिन पहले भी हमला करने की कोशिश की थी. आरोपी रोहित शेट्टी के घर के पास पहुंचा और लगभग 30 मिनट तक मौके पर मौजूद रहा, लेकिन कथित तौर पर हिम्मत नहीं जुटा पाया और बिना फायरिंग किए वापस लौट गया.

अनमोल बिश्नोई ने लगाई शूटर को फटकार

जांच में ये भी सामने आया है कि इस नाकाम कोशिश के बाद आरोपी की सीधी बातचीत अनमोल बिश्नोई से हुई थी. आरोप है कि अनमोल ने मिशन फेल होने पर नाराजगी जताई और आखिरी वक्त पर पीछे हटने को लेकर शूटर को फटकार लगाई.

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चार्जशीट में दावा किया गया है कि उसी बातचीत के दौरान दोबारा हमला करने की नई योजना बनाई गई और करीब 10 दिन बाद यानी 1 फरवरी 2026 को वारदात को अंजाम देने का फैसला हुआ. पुलिस के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई ने मुख्य आरोपी को दूसरी बार किसी भी हालत में मिशन पूरा करने के निर्देश दिए थे.

मुंबई क्राइम ब्रांच अब बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और पूरे आपराधिक षड्यंत्र की गहराई से जांच कर रही है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 May 2026 04:38 PM (IST)
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