हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन भी दिखाया दम, किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन भी दिखाया दम, किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख लीड रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म हर दिन धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं 27वें दिन फिल्म ने कितना कमाया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

'राजा शिवाजी' रितेश देशमुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म ने मराठी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और ग्रॉस 110 करोड़ की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म ने 27वें दिन कितना कलेक्शन किया.

27वें दिन 'राजा शिवाजी' का इतना रहा कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 27वें दिन 29 लाख की कमाई की. फिल्म को 542 शोज मिले. वहीं 18 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन नेट 93.19 करोड़ हो गया है.

बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 110.15 करोड़ की कमाई कर ली. 

ये भी पढ़ें- मराठी एक्टर महेश पवार का 25 साल की उम्र में निधन, खाई में गाड़ी गिरने से 7 और लोगों की मौत

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
राजा शिवाजी ने पहले दिन 11.35 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और कलेक्शन 12 करोड़ हुआ. चौथे दिन फिल्म ने 5.6 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 4.9 करोड़ कमाए और छठे दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ का बिजनेस किया. सातवें दिन कलेक्सन 4 करोड़ रहा.

पहले हफ्ते में फिल्म ने 52.65 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 24.30 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 12 करोड़ कमाए. बता दें कि फिल्म मराठी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है और सैराट को पछाड़ दिया है. 

ये भी पढ़ें- अंकिता लोखंडे ने पहना हिजाब, ट्रोल्स बोले- मराठी मुलगी हो ऐसा क्यों किया?

इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वो लीड रोल में हैं. वो छत्रपति राजा शिवाजी के किरदार में दिखे. फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, उनके जीवन संघर्ष की कहानी को पर्दे पर दिखाया गया. इस रोल में उन्होंने अपनी जान डाल दी. रितेश की एक्टिंग सराही गई. फिल्म में जेनेलिया देशमुख भी हैं. वो रितेश देशमुख की पत्नी के रोल में हैं. 

फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, विद्या बालन, सलमान खान जैसे स्टार्स दिखे. सलमान खान फिल्म में कैमियो रोल में थे. इसी के साथ रितेश के बेटे राहिल ने भी फिल्म से डेब्यू किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 27 May 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन भी दिखाया दम, किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन भी दिखाया दम, किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा से यामी गौतम तक, वकील के किरदार में इन एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर मचाया तहलका
सोनाक्षी सिन्हा से यामी गौतम तक, वकील के किरदार में इन एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर मचाया तहलका
बॉलीवुड
'ये नकली बाल हैं...', 7 साल तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझते रहे हनी सिंह, मुश्किल दिनों को लेकर किया खुलासा
'ये नकली बाल हैं...', 7 साल तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझते रहे हनी सिंह, मुश्किल दिनों को लेकर किया खुलासा
बॉलीवुड
मराठी एक्टर महेश पवार का 25 साल की उम्र में निधन, खाई में गाड़ी गिरने से 7 और लोगों की मौत
मराठी एक्टर महेश पवार का 25 साल की उम्र में निधन, खाई में गाड़ी गिरने से 7 और लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
विश्व
वॉर और डील पर ईरान की मीडिया के दावों से भड़का व्हाइट हाउस, कहा- सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां
वॉर और डील पर ईरान की मीडिया के दावों से भड़का व्हाइट हाउस, कहा- सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
आईपीएल 2026
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
इंडिया
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
इंडिया
बहू को ससुराल में 'एडजस्ट' करने की सलाह देना क्रूरता नहीं, आपसी रंजिश के लिए कानून का दुरुपयोग गलत : सुप्रीम कोर्ट
बहू को ससुराल में 'एडजस्ट' करने की सलाह देना क्रूरता नहीं, आपसी रंजिश के लिए कानून का दुरुपयोग गलत : सुप्रीम कोर्ट
हेल्थ
Heatwave Health Risks: हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget