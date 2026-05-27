'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन भी दिखाया दम, किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'राजा शिवाजी' रितेश देशमुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म ने मराठी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और ग्रॉस 110 करोड़ की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म ने 27वें दिन कितना कलेक्शन किया.

27वें दिन 'राजा शिवाजी' का इतना रहा कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 27वें दिन 29 लाख की कमाई की. फिल्म को 542 शोज मिले. वहीं 18 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन नेट 93.19 करोड़ हो गया है.

बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 110.15 करोड़ की कमाई कर ली.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

राजा शिवाजी ने पहले दिन 11.35 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और कलेक्शन 12 करोड़ हुआ. चौथे दिन फिल्म ने 5.6 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 4.9 करोड़ कमाए और छठे दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ का बिजनेस किया. सातवें दिन कलेक्सन 4 करोड़ रहा.

पहले हफ्ते में फिल्म ने 52.65 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 24.30 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 12 करोड़ कमाए. बता दें कि फिल्म मराठी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है और सैराट को पछाड़ दिया है.

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इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वो लीड रोल में हैं. वो छत्रपति राजा शिवाजी के किरदार में दिखे. फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, उनके जीवन संघर्ष की कहानी को पर्दे पर दिखाया गया. इस रोल में उन्होंने अपनी जान डाल दी. रितेश की एक्टिंग सराही गई. फिल्म में जेनेलिया देशमुख भी हैं. वो रितेश देशमुख की पत्नी के रोल में हैं.

फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, विद्या बालन, सलमान खान जैसे स्टार्स दिखे. सलमान खान फिल्म में कैमियो रोल में थे. इसी के साथ रितेश के बेटे राहिल ने भी फिल्म से डेब्यू किया.