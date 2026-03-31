गोल्डन टेंपल पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा ने दी सेवा, महिलाओं संग धोए बर्तन, वायरल हुआ वीडियो
Priyanka Chopra Seva Video: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो सेवा करती नजर आ रही हैं. जहां उनके सादगी भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि इस बार वो कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी के लिए सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में ऑस्कर 2026 में शामिल होने के बाद वो भारत लौटीं और अब अमृतसर से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके सादगी भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली प्रियंका इस बार एक अलग ही रूप में दिखाई दी, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
स्वर्ण मंदिर में सेवा करती दिखीं प्रियंका
हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और वहां सेवा करती नजर आईं. वायरल वीडियो में वो कुछ महिलाओं के साथ बैठकर बर्तन धोते दिखाई दे रही हैं. उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था. इस बीच वो पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करती नजर आईं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद प्रियंका अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं.
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प्रियंका की आने वाली फिल्म
बता दें, प्रियंका जल्द ही इंडियन फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं. वो मशहूर निर्देशक एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े सितारे होंगे. यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर अभी से दर्शकों में काफी उत्साह है. प्रियंका ने इस फिल्म को अपने करियर के लिए बहुत खास बताया था. ऐसे में उनका अमृतसर आना और सेवा करना अब चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वहां आई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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Source: IOCL