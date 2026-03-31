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करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक, मनीष मल्होत्रा की मां की तेरहवीं में पहुंचे बॉलीवुड के ये सितारे
Bollywood Celebs At Manish Malhotra House: मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां को गुजरे हुए आज 13 दिन गए हैं. इस दौरान उनकी मां को तेरहवीं में बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे हैं.
मनीष मल्होत्रा की मां का 19 मार्च को निधन हो गया था. 20 मार्च को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. वहीं आज मनीष की मां की तेरहवीं हैं और इस दुख में बॉलीवुड के कई सेलेब्स मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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