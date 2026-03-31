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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना-करिश्मा से वरुण धवन तक, मनीष मल्होत्रा की मां की तेरहवीं में पहुंचे बॉलीवुड के ये सितारे

करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक, मनीष मल्होत्रा की मां की तेरहवीं में पहुंचे बॉलीवुड के ये सितारे

Bollywood Celebs At Manish Malhotra House: मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां को गुजरे हुए आज 13 दिन गए हैं. इस दौरान उनकी मां को तेरहवीं में बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Bollywood Celebs At Manish Malhotra House: मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां को गुजरे हुए आज 13 दिन गए हैं. इस दौरान उनकी मां को तेरहवीं में बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे हैं.

मनीष मल्होत्रा की मां का 19 मार्च को निधन हो गया था. 20 मार्च को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. वहीं आज मनीष की मां की तेरहवीं हैं और इस दुख में बॉलीवुड के कई सेलेब्स मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे हैं.

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फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. वहीं आज 31 मार्च को उनकी मां के निधन को पूरे 13 दिन हो चुके है. उनकी तेरहवीं के मौके पर करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे है.
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. वहीं आज 31 मार्च को उनकी मां के निधन को पूरे 13 दिन हो चुके है. उनकी तेरहवीं के मौके पर करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे है.
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वरुण धवन अपने परिवार के साथ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं.
वरुण धवन अपने परिवार के साथ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं.
Published at : 31 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Manish Malhotra Varun Dhawan

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