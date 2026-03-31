करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक, मनीष मल्होत्रा की मां की तेरहवीं में पहुंचे बॉलीवुड के ये सितारे

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. वहीं आज 31 मार्च को उनकी मां के निधन को पूरे 13 दिन हो चुके है. उनकी तेरहवीं के मौके पर करीना-करिश्मा से वरुण धवन तक कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे है.