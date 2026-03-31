'देवदास' के सेट पर माधुरी दीक्षित को बार-बार देखता रहता था ये एक्टर, खुद किया खुलासा

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.फिल्म देवदास में उनके चंद्रमुखी के कैरेक्टर को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. लेकिन, इस फिल्म के सेट से जुड़ा एक मजेदार किस्सा हाल ही में सामने आया है, जिसका खुलासा खुद टीकू तसलानिया ने किया है.

रेडिफ को दिए इंटरव्यू में टीकू तलसानिया ने बताया कि देवदास की शूटिंग के वक्त वो माधुरी दीक्षित को बार-बार देखा करते थे. उन्होंने कहा कि माधुरी दीक्षित बहुत ही गॉर्जियस हैं, जब उन्होंने एक्ट्रेस को पहली बार देवदास के सेट पर देखा तो देखते ही रह गए.

माधुरी की बातों को सुन टीकू हुए अनकंफर्टेबल

टीकू तलसानिया ने कहा कि माधुरी उस वक्त हनीमून से वापस आई थीं और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं. माधुरी ने इसे नोटिस कर लिया और सीधे उनसे पूछ लिखा,'आप मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हैं?.' माधुरी दीक्षित के इस सवाल को सुन टीकू तलसानिया थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए.

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हालांकि, उन्होंने खुद को संभाला और माधुरी से कहा कि वो उन्हें घूर नहीं रहे थे, बल्कि उनकी एक्टिंग को ध्यान से देख रहे थे और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे थे.इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया और दोनों के बीच हंसी-मजाक शुरू हो गई.

हालांकि, बाद में टीकू तलसानिया ने माधुरी दीक्षित से कहा कि यू आर लुकिंग स्टनिंग मैम. टीकू तसलानिया ने बताया कि माधुरी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करना अपने आप में एक सीखने जैसा अनुभव था. आहै. उन्होंने 1984 में छोटे पर्दे पर ये जो है जिंदगी से डेब्यू किया था.

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