सलमान खान की एक्शन फिल्म में नयनतारा की एंट्री कंफर्म! बॉक्स ऑफिस पर गदर!

सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. वो फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. सोमवार को उन्होंने साउथ फिल्म की अनाउंसमेंट की थी. वो अब साउथ फिल्मों में भी नजर आएंगे. उन्होंने एक्स पर डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली संग फोटो शेयर करते हुए लिखा था- दिल, दिमाग, जिगर से, इस अप्रैल से डायरेक्टर वामशी और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ फिल्म शुरू करने जा रहे हैं.

अब उनकी फिल्में फीमेल लीड को लेकर भी अपडेट्स सामने आए हैं.

नयनतारा संग दिखेंगे सलमान खान

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- सलमान खान और नयनतारा वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू फिल्म में साथ काम करेंगे. सलमान खान की फिल्म में नयनतारा की लीड हीरोइन के तौर पर एंट्री हो गई है. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर वामशी पेडिपल्ली डायरेक्ट करेंगे. वहीं दिल राजू इसे प्रोड्यूस करेंगे.

इस एक्शन ड्रामा का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है. लेकिन अप्रैल 2026 से फिल्म फ्लोर पर जाएगी. फिल्म से जुड़ी और डिटेल्स जल्द ही सामने आएंगी.

SALMAN KHAN - NAYANTHARA TEAMED FOR VAMSHI PAIDIPALLY - DIL RAJU FILM... #Nayanthara has come on board the #SalmanKhan starrer, which will be directed by #NationalAward-winning #VamshiPaidipally and produced by #DilRaju.



A high-octane action drama, the yet-untitled film will… pic.twitter.com/PTjqFY4DRR — taran adarsh (@taran_adarsh) March 31, 2026

बता दें कि सलमान खान को पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था. ये फिल्म फ्लॉप हुई थी. सिकंदर 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म को ए आर मुर्गदास ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज जैसे स्टार्स थे.

अब वो फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में दिखेंगे. पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था. लेकिन फिर नाम बदलकर मातृभूमि रख दिया गया. इस फिल्म के लिए सलमान खान ने कड़ी मेहनत की है. फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट टल गई है. फिल्म की रिलीज को लेकर ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है. इस फिल्म में सलमान खान एक्ट्रेस चित्रांगदा के साथ नजर आएंगे. फिल्म का टीजर और गाने रिलीज हो गए हैं. फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जा रहा है.