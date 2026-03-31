हर्ष मेहता के साथ आदिनाथ जैन मंदिर में दिखीं मलाइका अरोड़ा, यूजर्स ने पूछा- रिलेशनशिप में हो?

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. अर्जुन कपूर से ब्रेकअप होने के बाद पिछले कुछ समय से उनकी लव लाइफ लगातार चर्चा में बनी हुई है. फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखते हैं. ऐसे में हाल ही में उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बार फिर उनके रिश्तों को लेकर अटकलें सामने आ रही है.

हर्ष के साथ मंदिर पहुंची मलाइका

हाल ही में रविवार को मलाइका राजस्थान के नारलेई में आदिनाथ जैन मंदिर पहुंचीं, जहां उनके साथ हर्ष मेहता भी नजर आए. इस बीच मलाइका सिंपल लुक में नजर आई, जहां उन्होंने व्हाइट कुर्ती सेट पहना था और हर्ष ब्लू शर्ट जींस में नजर आए. दोनों ने वहां मौजूद फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और लोगों से बातचीत करते दिखे. जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने उन्हें 'क्यूट कपल' बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या ये रिश्ता अब ऑफिशियल हो गया है या सिर्फ अफवाह है? हालांकि दोनों की तरफ से उनके रिश्ते को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

मलाइका की निजी जिंदगी

मलाइका की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें, तो उन्होंने पहले अरबाज खान से शादी की थी, लेकिन 2017 में दोनों का तलाक हो गया. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम अरहान खान है. इसके बाद मलाइका ने अर्जुन कपूर को डेट किया, लेकिन कुछ समय पहले उनके अलग होने की खबरें सामने आईं. कर्ली टेल्स के साथ एक इंटरव्यू में मलाइका ने इन अफवाहों पर खुलकर बात करते हुए कहा कि वो अब इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और कभी-कभी तो अपने बेटे के साथ इन पर हंसती भी हैं. फिलहाल वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से एंजॉय कर रही हैं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देती.