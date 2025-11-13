बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब 6 साल बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही हैं. महेश बाबू स्टारर फिल्म ग्लोबट्रोटर से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. इस फिल्म में वो मंदाकिनी के रोल में दिखाई देंगी. अपने एक्टिंग करियर से प्रियंका चोपड़ा ने वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. इसी के साथ उन्होंने अपना करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया है.

प्रियंका चोपड़ा ने तमिल फिल्म 'थमिजहन' (2002) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.

इसके बाद 2003 में आई फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था.

अपने 22 साल के फिल्मी करियर में देसी गर्ल ने कई शानदार और हिट फिल्में दीं.

प्रियंका चोपड़ा ने ना सिर्फ तगड़ी फैन फॉलोविंग बनाई, बल्कि करोड़ों की दौलत भी कमाई.

प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ कितनी है?

प्रियंका चोपड़ा भले ही पिछले 6 सालों से बॉलीवुड से दूर हों. लेकिन अमीरी के मामले में वो आज भी बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं को मात देती हैं. प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से भी ज्यादा है. मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की टोटल नेटवर्थ 650 करोड़ रुपए है. जबकि दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ 500 करोड़ है. वहीं आलिया भट्ट 550 करोड़ की मालकिन हैं.

प्रियंका चोपड़ा की हिट फिल्में

प्रियंका चोपड़ा 'डॉन 2' (2011), 'अग्निपथ' (2012) और 'कृष 3' (2013) बर्फी! (2012) और बाजीराव मस्तानी (2015) जैसी हिट फिल्में दी हैं. उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक है जो 2019 में रिलीज हुई थी. एक्ट्रेस पिछले कई सालों से हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज पर फोकस कर रही हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म हेड ऑफ स्टेट में देखा गया था.

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर प्रियंका चोपड़ा के पास कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. अब वो हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ और जजमेंट डे में दिखाई देंगी. इसके अलावा उनके पास अपकमिंग फिल्म ग्लोबट्रोटर है. वहीं वो हॉलीवुड सीरीज 'सिटाडेल 2' में भी दिखाई देंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका चोपड़ा 'कृष 4' में भी नजर आ सकती हैं.