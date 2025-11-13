एक्सप्लोरर
Friday South OTT Releases: इस फ्राइडे ओटीटी पर साउथ फिल्मों की धूम! 'डूड' से 'इंस्पेक्शन बंगलो' तक यहां होंगी रिलीज
South OTT Releases This Friday: 14 नवंबर को ओटीटी पर कई मोस्ट अवेटेड साउथ फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'इंस्पेक्शन बंगलो' से लेकर 'डूड' तक रिलीज होंगी.
साउथ फिल्मों के फैंस के लिए इस बार का फ्राइडे खास होने वाला है. इस फ्राइडे अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शानदार और मोस्ट अवेटेड साउथ फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में दर्शक घर बैठे फुल एंटरटेनेमेंट कर पाएंगे. हम आपको 14 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही साउथ फिल्मों और सीरीज की लिस्ट दे रहे हैं और उनके प्लेटफॉर्म्स भी बता रहे हैं.
इंस्पेक्शन बंगलो
- 'इंस्पेक्शन बंगलो' एक मलयालम हॉरर-कॉमेडी वेब सीरीज है.
- ये केरल की पहली हॉरर-कॉमेडी सीरीज है.
- सैजू एस.एस. के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में सबरीश वर्मा लीड रोल में दिखाई देंगे.
- 'इंस्पेक्शन बंगलो' 14 नवंबर को जी5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
डूड
- प्रदीप रंगनाथन स्टारर फिल्म 'डूड' भी इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
- कीर्तिश्वरन के डायरेक्शन में बनी इस तमिल रोमांटिक फिल्म में ममिथा बैजू भी लीड रोल में हैं.
- 'डूड' 14 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
तेलुसु कड़ा
- 17 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म 'तेलुसु कड़ा' अब ओटीटी पर आ रही है.
- सिद्धू जोन्नालगड्डा स्टारर इस फिल्म में राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी भी लीड रोल में हैं.
- नवोदित नीरजा कोना ने डायरेक्शन के डायरेक्शन में बनी 'तेलुसु कड़ा' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
- फिल्म 5 भाषाओं- तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर दस्तक देगी.ॉ
https://youtu.be/ejc2WtUGxGM?si=5Qy1Gr6w8LuP3eFJ
पोय्यामोझी
- 'पोय्यामोझी' एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है जिसे सुधि अन्ना ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में जाफर इडुक्की, नथानिएल मदाथिल और मीनाक्षी अनूप हैं.
- 'पोय्यामोझी' इस फ्राइडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरमामैक्स पर रिलीज होगी.
अविहिथम
- सेना हेगड़े के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अविहिथम' एक ब्लैक हॉरर कॉमेडी है.
- ये फिल्म इस फ्राइडे को जियो हॉटस्टार पर दस्तक देगी.
- फिल्म में उन्नी राज, रेन्जी कंकोल, विनीत चकयार और धनेश कोलियत अहम रोल में हैं.
- इसके अलावा 'अविहिथम' में राकेश उशर और वृंदा मेनन जैसे कलाकार भी हैं.
