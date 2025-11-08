अक्षय कुमार ने 'गरम मसाला' में काटा था जॉन अब्राहम का रोल? फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने किया खुलासा

अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और ब्रोमांस फिल्म गरम मसाला में बहुत पसंद किया गया था. इसके अलावा दोनों ने साथ में देसी बॉयज फिल्म में काम किया था. दोनों जब भी साथ में आते हैं तो खूब एंटरटेनमेंट होता है. अक्षय और जॉन की गरम मसाला हिट साबित हुई थी. हालांकि इस फिल्म को लेकर एक अफवाह भी सामने आई थी. जिसमें कहा गया था कि अक्षय ने अपने को-स्टार जॉन का फिल्म में रोल काट दिया था. अब इस अफवाह पर फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुलासा किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा- वो हंसी से लोटपोट कर देने वाले थे. हेरा फेरी के बाद एक बार फिर अक्षय ने मेरे डायरेक्शन में अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाई, और ऑडियंस को ये बहुत पसंद आया. पर्सनली, मुझे लगता है कि गरम मसाला में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग हेरा फेरी जितनी ही अच्छी थी.

क्या अक्षय ने काटा जॉन का रोल

जब प्रियदर्शन से जॉन का रोल काटने की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा- 'ये सब बकवास है. क्या आपको लगता है अक्षय को किसी भी एक्टर से इनसिक्योर होने की जरुरत है. ऐसी अफवाहें जलने वाले लोगों ने उनकी इमेज खराब करने के लिए शुरू की थीं. अक्षय अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और टैलेंट की वजह से इतने लंबे समय तक टिके रहे हैं.'

बता दें अक्षय कुमार प्रियदर्शन के साथ आने वाली दो फिल्मों में काम करने वाली है. जिसमें से एक भूत बंगला और दूसरी हैवान है. दोनों ही कॉमेडी फिल्में हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.

गरम मसाला की बात करें तो ये हिट फिल्म थी जिसमें अक्षय और जॉन के साथ परेश रावल और राजपाल यादव भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.

