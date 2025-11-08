हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने 'गरम मसाला' में काटा था जॉन अब्राहम का रोल? फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने किया खुलासा

अक्षय कुमार ने 'गरम मसाला' में काटा था जॉन अब्राहम का रोल? फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने किया खुलासा

Priyadarshan On Garam Masala: अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की गरम मसाला को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को लेकर एक अफवाह है जिस पर प्रियदर्शन ने रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 08 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और ब्रोमांस फिल्म गरम मसाला में बहुत पसंद किया गया था. इसके अलावा दोनों ने साथ में देसी बॉयज फिल्म में काम किया था. दोनों जब भी साथ में आते हैं तो खूब एंटरटेनमेंट होता है. अक्षय और जॉन की गरम मसाला हिट साबित हुई थी. हालांकि इस फिल्म को लेकर एक अफवाह भी सामने आई थी. जिसमें कहा गया था कि अक्षय ने अपने को-स्टार जॉन का फिल्म में रोल काट दिया था. अब इस अफवाह पर फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुलासा किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा- वो हंसी से लोटपोट कर देने वाले थे. हेरा फेरी के बाद एक बार फिर अक्षय ने मेरे डायरेक्शन में अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाई, और ऑडियंस को ये बहुत पसंद आया. पर्सनली, मुझे लगता है कि गरम मसाला में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग हेरा फेरी जितनी ही अच्छी थी.

क्या अक्षय ने काटा जॉन का रोल

जब प्रियदर्शन से जॉन का रोल काटने की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा- 'ये सब बकवास है. क्या आपको लगता है अक्षय को किसी भी एक्टर से इनसिक्योर होने की जरुरत है. ऐसी अफवाहें जलने वाले लोगों ने उनकी इमेज खराब करने के लिए शुरू की थीं. अक्षय अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और टैलेंट की वजह से इतने लंबे समय तक टिके रहे हैं.'

बता दें अक्षय कुमार प्रियदर्शन के साथ आने वाली दो फिल्मों में काम करने वाली है. जिसमें से एक भूत बंगला और दूसरी हैवान है. दोनों ही कॉमेडी फिल्में हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.

गरम मसाला की बात करें तो ये हिट फिल्म थी जिसमें अक्षय और जॉन के साथ परेश रावल और राजपाल यादव भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.

ये भी पढ़ें: बेटे को जन्म देने के बाद कैसी है कैटरीना कैफ की तबीयत? अस्पताल ने जारी की हेल्थ अपडेट

Published at : 08 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar John Abraham Priyadarshan Garam Masala
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
जनरल नॉलेज
दिल्ली में किसने बनवाया था जहाज महल, क्यों रखा गया था यह नाम?
दिल्ली में किसने बनवाया था जहाज महल, क्यों रखा गया था यह नाम?
हेल्थ
मेंटल स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं दूर? ये तरीके हैं बेहद कारगर
मेंटल स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं दूर? ये तरीके हैं बेहद कारगर
ट्रेंडिंग
मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम
मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन सेरेमनी का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget