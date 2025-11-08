हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटे को जन्म देने के बाद कैसी है कैटरीना कैफ की तबीयत? अस्पताल ने जारी की हेल्थ अपडेट

बेटे को जन्म देने के बाद कैसी है कैटरीना कैफ की तबीयत? अस्पताल ने जारी की हेल्थ अपडेट

Katrina Kaif Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मां बन गई हैं. उन्होंने 7 नवंबर को बेटे को जन्म दिया है. बेटे के जन्म के बाद कैटरीना की तबीयत कैसी है आपको बताते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 08 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल का जश्न मना रहे हैं. इस स्टार कपल ने शुक्रवार को बेबी बॉय का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पर हर कोई इस प्यारे जोड़े को बधाइयां और बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है.

मुंबई के एचएन. रिलायंस हॉस्पिटल में सुबह करीब 8 बजकर 23 मिनट पर कटरीना ने बेटे को जन्म दिया. इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से एक ऑफिशियल हेल्थ अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया 'एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के घर सुबह बेटे का जन्म हुआ है. मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. डिस्चार्ज की तारीख अभी तय नहीं की गई है.'

कैसी है कैटरीना की तबीयत

बेबी बॉय होने की खबर के बाद से फैंस जानना चाहते थे कि कटरीना और उनके बच्चे की तबीयत कैसी है. अस्पताल ने बयान से साफ किया कि दोनों की हालत पूरी तरह स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

इससे पहले कटरीना और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक संयुक्त बयान जारी किया था. उन्होंने लिखा, ''हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

इस पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बौछार होने लगी. लाखों फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें बधाई देने लगे.

कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रही है. दोनों की नजदीकियां साल 2020 के आसपास बढ़नी शुरू हुईं. शुरू में उन्होंने रिश्ते को काफी निजी रखा, लेकिन धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा मीडिया में फैलने लगी.

एक साल तक डेट करने के बाद, दिसंबर 2021 में दोनों ने राजस्थान में एक शाही अंदाज में शादी की थी. उनकी शादी पूरी तरह से प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. शादी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो फैन्स ने उन्हें बॉलीवुड का 'रॉयल कपल' करार दिया.

अब चार साल बाद, 2025 में, इस कपल की जिंदगी में नई खुशखबरी आई है. यह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि फैंस के लिए भी बेहद खास पल है.

ये भी पढ़ें: Haq Box Office Collection Day 1: यामी-इमरान की ‘हक’ की शुरुआत हुई फीकी, ओपनिंग डे की कमाई जान लगेगा झटका

Published at : 08 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Health Update Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Constipation Relief: कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget