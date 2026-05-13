प्रतीक यादव के निधन से दुखी रवि किशन, बोले- वो मुझे जिम में मिला करते थे, उनका जाना शॉकिंग है

अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी के सांसद और एक्टर रविकिशन ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने प्रतीक के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए समस्त यादव परिवार के लिए क्षति बताया.

रवि किशन ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, 'प्रतीक यादव का महज 39 की उम्र में जाना बेहद चौंकाने वाला है. प्रतीक स्वभाव से काफी अच्छे व्यक्ति थे और अक्सर मुझे जिम में मिला करते थे. हमारी वर्कआउट को लेकर चर्चा होती रहती थी. वे एक सफल व्यवसायी थे और हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखते थे.'

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उन्होंने आगे बातचीत में बताया कि वेदांता में कुछ समय से प्रतीक का इलाज तो चल रहा था. उन्होंने कहा, 'उनकी दो छोटी-छोटी प्यारी बच्चियां हैं. महादेव उनकी पत्नी अपर्णा बहन और बेटियों को शक्ति दे. साथ ही, अखिलेश यादव जी और समस्त यादव परिवार को शक्ति दे. ये बहुत बड़ी क्षति है. उनका जाना बहुत चौंकाने वाला है. हालांकि, अभी तक उनके जाने का कारण पता नहीं चला है लेकिन दुख है कि वे अब इस दुनिया में नहीं और महादेव उन्हे अपने चरणों में स्थान दे.'

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रवि किशन ने की पीएम मोदी की तारीफ

इसके अलावा रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की. उन्होंने पीएम मोदी ने कोरोना काल के समय भी आने वाली चुनौतियों के प्रति आगाह किया था, ठीक उसी तरह, उन्होंने वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारतीयों से कुछ सावधानियां बरतने की अपील की. पीएम मोदी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आने वाले साल तक निवेश के तौर पर सोना खरीदने से सभी को परहेज करें. बहुत जरूरी न हो, तो विदेश यात्रा न करें, ताकि विदेश मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे. पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें. इलेक्ट्रिक वाहनों या साइकिल का उपयोग बढ़ाएं.'

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प्रतीक की बात करें तो वो 39 साल के थे. वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई थे. उनका 13 मई को निधन हुआ. खबरें थीं कि प्रती कुछ समय से बीमार थे.