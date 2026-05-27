अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडChand Mera Dil BO Day 5: अनन्या पांडे-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट

Chand Mera Dil BO Day 5: अनन्या पांडे-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट

Chand Mera Dil BO Day 5: लक्ष्य और अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' वीकडेज में ठीक कमाई कर रही है. मंगलवार को भी फिल्म ने 2 करो़ड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. हालांकि इसकी कमाई में मंदी भी आई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 27 May 2026 12:10 PM (IST)
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लक्ष्य और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने 22 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की कई फिल्मों के कड़ा कंप्टीशन मिल रहा है. बावजूद इसके 'चांद मेरा दिल' भी टिकट खिड़की पर पूरा दम दिखा रही है. विवेक सोनी की इस फिल्म ने पहले सोमवार की कसौटी पर शानदार तरीके से खरा उतरते हुए सफलता हासिल की. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन कितन रहा?

'चांद मेरा दिल' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
'भूत बंगला', 'पति पत्नी और वो दो' जैसी कई फिल्मों से मिल रही टक्कर के बावजूद अनन्या और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है. फिल्म को क्रटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला है लेकिन इसकी शुरुआत धीमी हुई थी. फिर वीकेंड पर इसने तेजी दिखाई और अच्छा कलेक्शन किया .अब वीकडेज में भी ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है हालांकि इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी जा रही है.

  • फिल्म की कमाई की बात करें तो 'चांद मेरा दिल' ने रिलीज के पहले दिन 3 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था.
  • इसके बाद दूसरे दिन इसने 3.75 करोड़ कमाए और फिर तीसरे दिन इसकी कमाई 4.25 करोड़ और चौथे दिन 2.25 करोड़ रुपये रही.
  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंगलवार को 'चांद मेरा दिल' ने 2.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'चांद मेरा दिल' की 5 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 15.35 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 18.
  • ओवरसीज में, फिल्म ने पांचवें दिन 0.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन अब तक 2.65 करोड़ रुपये हो गया है.
  •  इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 20.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

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'चांद मेरा दिल' ने पांच दिन में कितना वसूल बजट? 
'चांद मेरा दिल' की लागत 25 से 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही अपना आधे से ज्यादा बजट वसूल कर लिया है. यानी ये अपना 60 फीसदी बजट वसूल कर चुकी है.  फिल्म की कमाई ककी रफ्तार देखते हुए लग रहा है कि ये दूसरे वीकेंड पर अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगी. हालांकि हिट होने के लिए इसे अपनी लागत से दुगना यानी 50 से 60 करोड़ के करीब कमाना होगा. 

'चांद मेरा दिल' के बारे में
चांद मेरा दिल एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो दो कॉलेज स्टूडेंट्स आरव (लक्ष्य) और चांदनी (अनन्या पांडे) की लव स्टोरी पर बेस्ड है. उनके प्यार को कई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अनप्लान्ड प्रेग्नेंसी. फिर शादी और करियर के साथ रिश्ते की जिम्मेदारियों को बैलेस करने के चलते उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है.  इसका निर्माण करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिजके डिसूजा ने किया है और इसे विवेक सोनी ने निर्देशित किया है. 

 

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Published at : 27 May 2026 11:40 AM (IST)
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Ananya Panday Lakshya BOX OFFICE COLLECTION Chand Mera Dil
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