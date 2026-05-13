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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने फायरिंग का दावा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है.

By : रवि यादव | Updated at : 13 May 2026 02:59 PM (IST)
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लारेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग का दावा किया है. बिश्नोई गैंग का दावा है कि हरियाणा के गोंदर गांव में उनके घर पर फायरिंग की गई. लारेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है.

टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई का पोस्ट

पोस्ट में लिखा, 'राम राम सभी भाइयों को आज जो दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के घर (गोंदर गांव, हरियाणा) Austria Made के Brust चले हैं. ये मैं टायसन बिश्नोई और मेरे भाई आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर (लॉरेंस बिश्नोई गैंग) ने चलवाए हैं. हमने इस सिंगर दिलजीत और इसके मैनेजर सोनाली और गुरप्रताप को एक मैसेज दिया था. तुमसे ना हमने कोई फिरौती मांगी, ना किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल फायदा लिया, ना कभी किसी काम के लिए तंग किया. एक मैसेज दिया है कि ये जो तुम्हारा एम्प्लॉई लड़कियों का शोषण करता है. तुम्हारे शोज पर मिलकर उनका फायदा ले उन्हें इस्तेमाल करता है.'

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आगे लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया के दौरान इसने हमारे पंजाब की एक बेटी को झूठे सपने दिखाकर झांसे में लिया और प्रेग्नेंट करके ब्लॉक कर दिया. हमें इसी सेम टूर के दौरान और भी बहनों की शिकायत आई कि इसने दिलजीत के नाम पर उनके साथ भी अश्लील व्यवहार किया. हम दिलजीत, तुझे और तेरी टीम को Benefit of Doubt दे रहे हैं कि तुम इस बात से अनजान होंगे. इसलिए हमने काफी मैसेज दिए. दिलजीत और इसकी टीम को कि इसको अपनी टीम से दूर करो. पर ये पैसे और फेम कमाने में इतने बिजी हो रहे हैं कि इन्हें सही और गलत नहीं दिख रहा. इंसानियत भूल चुके हैं ये शायद. तुम हमारे देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रजेंट करते हो इसलिए इतनी नरमी से काम ले रहे हैं.'

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आगे लिखा, 'हमने 2 बार पहले प्यार से मैसेज भी लगाया. अब ये तीसरी चेतावनी है. इसके बाद तुम्हारा सबका नुकसान करेंगे. हमारा नेटवर्क सारी दुनिया में है, तुम किसी भी देश में चले जाओ वहां मिल लेंगे. एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना. हमें मजबूर मत करो. सुधार जाओ. आत्मा तो तुमने छोड़ ही रखी है, शरीर हम छुड़वाएंगे. अबकी बार बात ना मानने की गलती करके देखो. इसका नाम भी एक्सपोज करेंगे और तुम सबके घरों में घुसके तुम्हें बताएंगे एक बलात्कारी का साथ देने का अंजाम क्या होता है.'

Published at : 13 May 2026 02:59 PM (IST)
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