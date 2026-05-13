Peddi Trailer Date Confirmed: साउथ सुपरस्टार राम चरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के बीच पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर ली है.

राम चरण के दमदार किरदार के साथ जान्हवी कपूर

कहानी की शुरुआत राम चरण की दस साल की दिलचस्प यात्रा दिखाई देगी और एक जोशीले नौजवान के रूप में नजर आएगी और धीरे-धीरे समय के साथ वह एक परिपक्व और शक्तिशाली व्यक्ति में बदल जाता है. बताया जा रहा है कि यह भावनात्मक बदलाव इस स्पोर्ट्स ड्रामा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फिल्म के पोस्टर पर राम चरण गांव वाले लुक में नजर आ रहे हैं.

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर फीमेल एक्ट्रेस के मेन लीड में नजर आएंगी. जगपति बाबु, शिव राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह पैन-इंडिया स्तर पर सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

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भोपाल में नहीं अब मुंबई में लॉन्च की जाएगी ट्रेलर

दिलचस्प बात ये है कि पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भोपाल में होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स का मानना है कि ट्रेलर 18 मई को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा.

इस फैसले पर बात करते हुए निर्देशक बुची बाबू सना ने कहा, 'हम भोपाल में बहुत बड़े स्तर पर कुछ खास करना चाहते थे. हमें लगा कि फिल्म के एक खास गाने को ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट के साथ लॉन्च करना सबसे सही रहेगा.'

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भोपाल में ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट

उन्होंने आगे बताया कि इस इवेंट में फिल्म की पूरी टीम शामिल होगी. 'हम भोपाल में सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट करना चाहते हैं. इसलिए हमने तय किया है कि फिल्म का अगला गाना पूरी टीम, कलाकारों और म्यूजिक टीम की मौजूदगी में भोपाल में लॉन्च किया जाएगा.'

निर्देशक ने यह भी कहा कि प्री-प्रोडक्शन के दौरान भोपाल का दौरा करने के बाद पूरी टीम को शहर से खास लगाव हो गया है. उन्होंने कहा, 'हमने भोपाल की शुरुआती लोकेशन रेक्की की थी और पूरी टीम इस शहर की खूबसूरती की दीवानी हो गई. हमें विश्वास है कि हम पूरे देश के दर्शकों के दिल तक पहुंचेंगे.'

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वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनाया गया है, जबकि उत्तर भारत में इसे जियो स्टूडियोज रिलीज करेगा. फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.