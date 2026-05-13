हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा18 मई को आ रहा है 'पेड्डी' का तूफान, मुंबई में लॉन्च होगा रामचरण की मेगा-फिल्म का ट्रेलर

18 मई को आ रहा है 'पेड्डी' का तूफान, मुंबई में लॉन्च होगा रामचरण की मेगा-फिल्म का ट्रेलर

Peddi Trailer Date Confirmed: 'पेड्डी' में राम चरण की दस साल की दमदार यात्रा दिखाई जाएगी, जिसमें जान्हवी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगी

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 May 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

Peddi Trailer Date Confirmed: साउथ सुपरस्टार राम चरण  की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के बीच पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर ली है.

राम चरण के दमदार किरदार के साथ जान्हवी कपूर

कहानी की शुरुआत राम चरण की दस साल की दिलचस्प यात्रा दिखाई देगी और एक जोशीले नौजवान के रूप में नजर आएगी और धीरे-धीरे समय के साथ वह एक परिपक्व और शक्तिशाली व्यक्ति में बदल जाता है. बताया जा रहा है कि यह भावनात्मक बदलाव इस स्पोर्ट्स ड्रामा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फिल्म के पोस्टर पर राम चरण गांव वाले लुक में नजर आ रहे हैं.

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर फीमेल एक्ट्रेस के मेन लीड में नजर आएंगी. जगपति बाबु, शिव राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह पैन-इंडिया स्तर पर सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PEDDI (@peddimovie)

भोपाल में नहीं अब मुंबई में लॉन्च की जाएगी ट्रेलर

दिलचस्प बात ये है कि पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भोपाल में होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स का मानना है कि ट्रेलर 18 मई को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा.

इस फैसले पर बात करते हुए निर्देशक बुची बाबू सना ने कहा, 'हम भोपाल में बहुत बड़े स्तर पर कुछ खास करना चाहते थे. हमें लगा कि फिल्म के एक खास गाने को ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट के साथ लॉन्च करना सबसे सही रहेगा.'

ये भी पढ़े: 'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!

भोपाल में ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट

उन्होंने आगे बताया कि इस इवेंट में फिल्म की पूरी टीम शामिल होगी. 'हम भोपाल में सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट करना चाहते हैं. इसलिए हमने तय किया है कि फिल्म का अगला गाना पूरी टीम, कलाकारों और म्यूजिक टीम की मौजूदगी में भोपाल में लॉन्च किया जाएगा.'

निर्देशक ने यह भी कहा कि प्री-प्रोडक्शन के दौरान भोपाल का दौरा करने के बाद पूरी टीम को शहर से खास लगाव हो गया है. उन्होंने कहा, 'हमने भोपाल की शुरुआती लोकेशन रेक्की की थी और पूरी टीम इस शहर की खूबसूरती की दीवानी हो गई. हमें विश्वास है कि हम पूरे देश के दर्शकों के दिल तक पहुंचेंगे.'

ये भी पढ़े: दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू  द्वारा निर्मित इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनाया गया है, जबकि उत्तर भारत में इसे जियो स्टूडियोज रिलीज करेगा. फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
18 मई को आ रहा है 'पेड्डी' का तूफान, मुंबई में लॉन्च होगा रामचरण की मेगा-फिल्म का ट्रेलर
18 मई को आ रहा है 'पेड्डी' का तूफान, मुंबई में लॉन्च होगा रामचरण की फिल्म का ट्रेलर
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने सीएम बनते ही लिया बड़ा फैसला, तृषा कृष्णन की फिल्म को मिली मॉर्निग शो की परमिशन
थलापति विजय ने सीएम बनते ही लिया बड़ा फैसला, तृषा कृष्णन की फिल्म को मिली मॉर्निग शो की परमिशन
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की जीत के बाद 'जना नायकन' की बढ़ी मार्केट वैल्यू, अब OTT राइट्स के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच छिड़ी जंग
थलपति विजय की 'जना नायकन' की बढ़ी मार्केट वैल्यू, ओटीटी राइट्स के लिए मची होड़
साउथ सिनेमा
'मैं हाथ हिला रहा था, लेकिन किसी ने मुझे देखा तक नहीं' जब सुपरस्टार रजनीकांत का टूटा था घमंड, सुनाया किस्सा
'मैं हाथ हिला रहा था, लेकिन किसी ने मुझे देखा तक नहीं' जब सुपरस्टार रजनीकांत का टूटा था घमंड
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में कटौती, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
इंडिया
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
शिक्षा
CBSE Results 2026: बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का यह रिजल्ट सबसे अलग क्यों?
बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का रिजल्ट सबसे अलग क्यों
यूटिलिटी
Power-Saver Hacks: गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
एग्रीकल्चर
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget