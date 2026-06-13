विवादों में घिरे प्रणित मोरे की कमाई जान रह जाएंगे हैरान, एक शो से वसूलते हैं मोटी रकम

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों '370 रुपये की बिरयानी' विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर प्रणित मोरे एक शो से कितनी कमाई करते हैं और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है. चलिए बताते हैं.

आखिर कितने अमीर हैं प्रणित मोरे?

'370 रुपये की बिरयानी' विवाद के बाद प्रणित मोरे की कमाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. स्टैंडअप कॉमेडी, लाइव शोज और सोशल मीडिया के जरिए प्रणित मोरे ने तगड़ी कमाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कुल नेटवर्थ करीब 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार वो लाइव शोज के जरिए अच्छी कमाई करते हैं.

बताया जाता है कि वो एक शो या इवेंट के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक फीस लेते हैं, हालांकि ये रकम शो और वेन्यू के हिसाब से बदल सकती है. विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स प्रणित मोरे के शो बंद करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनके प्रोफेशनल करियर पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है.

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क्या है पूरा विवाद?

'370 रुपये बिरयानी विवाद' प्रणित मोरे के एक लाइव स्टैंडअप शो के दौरान सामने आया. शो में मौजूद गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा नाम के एक युवक ने अपनी डेट से जुड़ा एक किस्सा सुनाया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई. दरअसल, वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने उसके लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी जो, 370 रुपये की थी. वहीं इसके बदले में वो लड़की से पैसे वसूलने की बात कर रहा था. इन सबके बाद शो के होस्ट प्रणित मोरे उस शख्स को रोकने के बजाेये हंसते हुए उसे सपोर्ट कर रहे थें.

शो से कई क्लिप्स वायरल हुईं जिसके बाद लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी इसरपर नाराजगी जताई. इसके बाद प्रणित मोरे को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने उनके रवैये पर सवाल उठाए.

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बता दें, इस विवाद के बाद उस शख्स की नौकरी चली गई है. वहीं कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है. प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है.