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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मुझसे गलती हो गई...' 370 रुपये बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे ने फिर मांगी माफी, बोले- 'मैं बहक गया था'

'मुझसे गलती हो गई...' 370 रुपये बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे ने फिर मांगी माफी, बोले- 'मैं बहक गया था'

Pranit More Apologized: 370 रुपये बिरयानी विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने एक बार फिर से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि वो नफरत के हकदार है और अब बेहतर इंसान बनकर दिखाएंगे.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 13 Jun 2026 11:42 AM (IST)
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Pranit More Apologized: 370 रुपये बिरयानी विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे को लगातार खरी-खोटी सुनने को मिल रही है. उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. उनके खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. वहीं उनसे जुड़े विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. विवाद बढ़ता देख अब प्रणित मोरे ने एक बार फिर से माफी मांग ली है.

प्रणित मोरे ने फिर से मांगी माफी
बता दें कि प्रणित मोरे के शो पर हाल ही में एक लड़के ने अपनी एक महिला फ्रेंड को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं. इसके बाद प्रणित भी सबके निशाने पर आ गए. क्योंकि ये सब कुछ उनके शो पर ही हुआ था. प्रणित ने इस  मामले पर पहले माफी मांग ली थी. वहीं अब उन्होंने फिर से एक वीडियो जारी करके माफी मांगी है और कहा कि मैं नफरत का हकदार हूं और अब मैं बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा.

प्रणित बोले- मैं नफरत हकदार भी हूं
प्रणित मोरे ने वीडियो में कहा, 'ये बात मुझे काफी टाइम से करनी थी. लेकिन, मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था. आप सबने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके लिए मुझे काफी नफरत मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नफरत मैं डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि उस लड़के से जब मैं बात कर रहा था तो उसने काफी अपमानजनक चीजें बोलीं. उसकी बातों पर सब हंस रहे थे और मैं भी बहक गया और मुझसे सही, गलत का फैसला करने में गलती हो गई.'

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'मैं बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा...'
प्रणित ने आगे कहा, 'मुझे लगता है ये मेरी काफी बड़ी गलती थी. मैं चाहता तो मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया. मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतने बढ़ गईं. जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूं. जो भी लीगल कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है उसके लिए मैं आधिकारियों के साथ सहयोग भी कर रहा हूं. आप सबसे मैं ये ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब प्लीज मुझे एक चांस दो. मैं बेहतर इंसना बनकर दिखाऊंगा. ये मेरे लिए भी एक लर्निंग थी. मैं खुद के ऊपर और कंटेंट पर भी काम कर रहा हूं और ये चीज आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे.'

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जानिए क्या है पूरा विवाद?

हाल ही में प्रणित मोरे के शो का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था. इसमें गुरुग्राम का एक 22 साल का हिमांशु जांगड़ा नाम का लड़का अपनी डेट को लेकर बात कर रहा था. उसे बताया था कि उसने अपनी फीमेल फ्रेंड के  लिए 370 रुपये की बिरयानी ऑर्डर की थी और बिरयानी खाने के बाद लड़की ने उससे घर छोड़ने के लिए कहा था, हालांकि लड़के ने कहा था कि उसके मन में था कि वो उससे अपने पैसे की वसूली करें. यानी वो लड़की से फिजिकल होना चाहता था. इसके आगे उसने और भी अपमानजनक बातें कही थीं.

हिमांशु जांगड़ा की बातें सुनकर ऑडियंस में बैठे लोग और प्रणित मोरे भी खूब हंस रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया था. इस मामले में पहले प्रणित मोरे ने माफी मांगते हुए कहा था कि ये लड़के की निजी राय है, हालांकि ये सब उनके शो और उनके ही प्लेटफॉर्म पर हुआ था. विवाद बढ़ा तो लड़के को गुरुग्राम में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. वहीं प्रणित भी लगातार लोगों के निशाने पर है. उन पर लीगल कार्रवाई भी चल रही है. इसी बीच प्रणित ने दोबारा माफी मांग ली है. 

 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Pranit More 370 Rs Biryani Controversy
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