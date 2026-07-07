शादी के बंधन में बंधे अंशुला-रोहन, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअंशूला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंधे, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल, देखें वीडियो और तस्वीरें

अंशूला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंधे, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल, देखें वीडियो और तस्वीरें

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी 6 जुलाई को ताज होटल में हो चुकी है. आइए दोनों की शादी के कुछ खास और दिल छूने वाले पलों को तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Jul 2026 11:25 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 6 जुलाई को मुंबई के ताज होटल में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 7 फेरे ले लिए हैं और अपनी लाइफ की नई पारी का आगाज कर दिया है. शादी से कुछ खास तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं. कभी अंशुला सास को गले लगाती हुई नजर आईं तो कभी उनके पिता बोनी कपूर भावुक दिखई दिए.

सास ने लगाया गले, लुटाया प्यार

एक वायरल वीडियो में अंशुला और रोहन अपनी शादी रजिस्टर कराते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों ने डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन किए थे. उस दौरान रोहन की मां भी उनके पास खड़ी थीं. इसके बाद अचानक से उन्होंने अपने बेटे रोहन और बहू अंशुला को जोर से गले लगा लिया और अंशुला के गाल भी छुए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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बेटी की शादी पर भावुक हुए बोनी कपूर

अंशुला कपूर की विदाई से पहले बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की थीं. पहली फोटो में वो बेटी पर प्यार लुटाते हुए नजर आए थे. वहीं कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'मेरी होनहार और प्यारी बेटी अंशुला और रोहन नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं. वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं. दोनों मिलकर अपने सफर को हमेशा खुशियों से भर देंगे.'

 
 
 
 
 
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भाई अर्जुन को गले लगातार रोने लगी थीं अंशुला

अंशुला ने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन्स की कई तसीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इन तस्वीरों में सभी बेहद खुश और झूमते गाते हुए नजर आ रहे थे. हालांकि एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था. दरअसल अपने भाई अर्जुन कपूर को गले लगाते हुए अंशुला की आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

 
 
 
 
 
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डेटिंग एप पर हुई थी पहली मुलाकात

रोहन ठक्कर और अंशुला कपूर साल 2022 से एक दूसरे को जानते हैं. इस कपल की पहली मुलाक़ात एक डेटिंग एप के जरिए हुई थी. दोनों के बीच देर रात तक चैटिंग चलती रही और फिर दोनों दोस्त बन गए. इसके बाद ये रिश्ता प्यार में बदल गया. 

रोहन ने न्यूयॉर्क में किया था प्रपोज

रोहन ठक्कर ने जुलाई 2025 में अंशुला को प्रपोज किया था. इसके लिए उन्होंने खास जगह चुनी थी. रोहन ने अंशुला को न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क में प्रपोज करते हुए रोमांटिक अंदाज अपनाया था. वो अपनी लेडी लव के लिए घुटनों पर बैठ गए थे. ये प्रपोजल रोहन ने अपनी डेटिंग एप पर हुई बातचीत के तीन साल बाद किया था.

ये भी पढ़ें: 'मैं प्लेबॉय था', 'लॉक अप 2' में राम कपूर का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे कई अफेयर्स रहे हैं

अक्टूबर 2025 में  हुई सगाई

अक्टबर 2025 में रोहन और अंशुला ने सगाई कर ली थी. ये सगाई बोनी कपूर के मुंबई वाले घर पर संपन्न हुई थी. इसमें पूरे कपूर परिवार और कुछ करीबी लोगों ने शिरकत की थी.

 
 
 
 
 
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21 जून को माता की चौकी के साथ शादी की रस्में शुरू

अंशुला कपूर के घर पर 21 जून को माता की चौकी के साथ शादी की रस्में शुरू हो गई थीं. इसके बाद 5 जुलाई को अंशुला की मेहंदी, चूड़ा और कलीरे की रस्में पूरे हुई थीं. जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे. इस दौरान रोहन, अंशुला की मेहंदी पर अपना नाम भी ढूंढते हुए नजर आए थे.

 
 
 
 
 
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Rohan Thakkar
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