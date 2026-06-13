विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन

Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
Haunted 3D Echoes Of The Past Box Office Day 1: विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी के साथ इसने अच्छी ओपनिंग की है.
अगर कहानी में दम नहीं है तो हॉरर फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे कई बड़ी फ़िल्मों के साथ रिलीज होती हैं. हालांकि विक्रम भट्ट की नई रिलीज 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज सितारों की फिल्मों से क्लैश के बावजूद इसने ओपनिंग डे पर ठीक कमाई कर ली है. चलिए यहां इसके पहले दिन का कलेक्शन जानते हैं.
'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' ने कितने करोड़ से की है ओपनिंग?
12 जून को रिलीज़ हुई 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' में महाअक्षय चक्रवर्ती (मिमोह चक्रवर्ती), चेतना पांडे और हेमंत पांडे ने लीड रोल प्ले किया है. ये फ़िल्म एक ऐसे वीकेंड पर रिलीज़ हुई जिसमें कड़ी टक्कर थी. दरअस 12 जून को ही सिनेमाघरों में शरवरी और दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' से मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ रिलीज हुई है. वहीं एक हफ्ते पुरानी ‘पेद्दी’ और ‘है जवानी तो इश्क होना है’ भी सिनेमाघरों में मौजूद हैं. दिलचस्प बात ये है कि इतनी फिल्मों की भीड़ के बीच भी 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' रिलीज के पहले दिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है. इसी के साथ इस हॉरर-थ्रिलर फ़िल्म ने ओपनिंग डे पर उम्मीद से बेहतर कमाई की है.
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ट्रेड ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक इस फ़िल्म ने देश भर में 2,907 शो से 2.50 करोड़ (नेट) की कमाई की है. इसके कलेक्शन का ज़्यादातर हिस्सा हिंदी वर्जन से आया है. जिसने 2,842 शो से .2.45 करोड़ कमाए. वहीं, तेलुगु-डब्ड वर्जन ने 65 शो से लगभग 5 लाख की कमाई की. इस तरह, फ़िल्म का पहले दिन का अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन (भारत में) 2.95 करोड़ रहा है.
'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' के बारे में
'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट', विक्रम भट्ट की 2011 की फ़िल्म 'हॉन्टेड 3D' का सीक्वल है. 'हॉन्टेड 3D' अपने समय की सबसे सफल हॉरर फ़िल्मों में से एक थी और आज भी फ़िल्ममेकर की हॉरर फ़िल्मों की लिस्ट में एक अहम फ़िल्म मानी जाती है. हालांकि प्रोड्यूसर्स ने फ़िल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को लगभग 15 करोड़ के बजट में बनाया गया है.
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