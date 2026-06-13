वेदांग रैना 26 साल के हैं. इस उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. एक्टर इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आ रहे हैं. इसी बीच हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं.