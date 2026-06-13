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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलग्जरी घर में रहते हैं वेदांग रैना, आलीशान इंटीरियर देख फराह खान रह गईं हैरान, देखें इनसाइड तस्वीरें

लग्जरी घर में रहते हैं वेदांग रैना, आलीशान इंटीरियर देख फराह खान रह गईं हैरान, देखें इनसाइड तस्वीरें

Vedang Raina Home Inside Photos: एक्टर वेदांग रैना मुंबई के एक आलिशान घर में रहते हैं. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में इसकी झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं उनके इस लग्जरी घर की इनसाइड तस्वीरें.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Vedang Raina Home Inside Photos: एक्टर वेदांग रैना मुंबई के एक आलिशान घर में रहते हैं. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में इसकी झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं उनके इस लग्जरी घर की इनसाइड तस्वीरें.

वेदांग रैना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं, जहां उन्होंने एक्टर के लग्जरी आशियाने की झलक दिखाई. वेदांग के घर का शानदार इंटीरियर और खूबसूरत सजावट देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं.

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वेदांग रैना 26 साल के हैं. इस उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. एक्टर इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आ रहे हैं. इसी बीच हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं.
वेदांग रैना 26 साल के हैं. इस उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. एक्टर इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आ रहे हैं. इसी बीच हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं.
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फराह खान ने हाल ही में एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वेदांग रैना के आलीशान घर की झलक देखने को मिली. फराह खुद भी उनका घर देख हैरान रह गईं.
फराह खान ने हाल ही में एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वेदांग रैना के आलीशान घर की झलक देखने को मिली. फराह खुद भी उनका घर देख हैरान रह गईं.
Published at : 13 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Vedang Raina Main Vaapas Aaunga

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