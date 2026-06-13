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लग्जरी घर में रहते हैं वेदांग रैना, आलीशान इंटीरियर देख फराह खान रह गईं हैरान, देखें इनसाइड तस्वीरें
Vedang Raina Home Inside Photos: एक्टर वेदांग रैना मुंबई के एक आलिशान घर में रहते हैं. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में इसकी झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं उनके इस लग्जरी घर की इनसाइड तस्वीरें.
वेदांग रैना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं, जहां उन्होंने एक्टर के लग्जरी आशियाने की झलक दिखाई. वेदांग के घर का शानदार इंटीरियर और खूबसूरत सजावट देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं.
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Published at : 13 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Tags :Vedang Raina Main Vaapas Aaunga
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