मोस्ट अवेटेड मलयालम फिल्म 'पैट्रियट' रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी धमाल मचा दिया है, खासतौर पर केरल और गल्फ कंट्रीज में.

सैकनिल्क के मुताबिक, कई बड़े शहरों में कई शोज की सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं. फिल्म की जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीदें हैं. केरल में, फिल्म ने अब तक प्री-सेल्स से लगभग 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. वहीं ऑल इंडिया में ओपनिंग डे के लिए बुकिंग 4.50 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है.

वहीं ओवरसीज एडवांस सेल्स भी सॉलिड हो रही है. गल्फ कंट्रीज में पैट्रियट ने 5 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. वहीं ओवरसीज इंटरनेशनल प्री-सेल्स में लगभग 9 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. पैट्रियट की वर्ल्डवाइड बुकिंग फिलहाल 13.50 करोड़ से ज्यादा है और 15 करोड़ की तरफ बढ़ रही है. इसी के साथ ये मलयालम फिल्म के लिए सबसे बड़ी प्री-सेल्स में से एक है.

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'पैट्रियट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

करंट ट्रेंड्स और ट्रेड के मुताबिक, पैट्रियट दुनियाभर में जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है. घेरलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 10-12 करोड़ की ओपनिंग करने वाली है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म 15 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती हैं. इस हिसाब से फिल्म को वर्ल्डवाइड 25 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भी मलयालम फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत होगी. मोहनलाल की एम्पुरान मॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर है. फिल्म ने ग्रॉस 70 करोड़ की ओपनिंग की थी.

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बता दें कि मोहनलाल और ममूटी के री-यूनियन से फिल्म को लेकर हाईप बढ़ गया है. दोनों सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग का फायदा इस फिल्म को मिलेगा. इस फिल्म को महेश नारायणन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में फहाद फासिल, कुंचको बोबन, नयनतारा और रेवती जैसे स्टार्स भी हैं. अब देखना होगा कि फिल्म ओपनिंग डे पर क्या कमाल करती है.