अविका गोर के बाद अब स्वरा भास्कर को भी हुआ डेंगू, अस्पताल में भर्ती हैं एक्ट्रेस

बरसात के मौसम के साथ ही इन दिनों डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. इस बीमारी की चपेट में आने वाली लेटेस्ट सेलिब्रिटी स्वरा भास्कर हैं, एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर ये जानकारी दी है और साथ ही फैंस के साथ अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है.

स्वरा भास्कर को हुआ डेंगू

स्वरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अस्पताल से बेड से अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "सब कुछ कितनी तेजी से हो गया. डेंगू हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा." तस्वीर में स्वरा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई स्माइल करती दिख रही हैं. उनके हाथ पर कैनुला लगा हुआ दिख रहा है और वे काफी कमजोर भी दिख रही हैं.

वहीं एक्ट्रेस के डेंगू की चपेट में आने की खबर मिलते ही उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ रहे हैं.





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अविका गौर भी डेंगू की चपेट में

'बालिका वधू' की एक्ट्रेस अविका गोर को भी डेंगू होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके पति मिलिंद चंदवानी ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी और बताया कि एक्ट्रेस बीमार होने के बावजूद काम कर रही थीं. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए मिलिंद ने बताया कि अविका पिछले पांच दिनों से तेज बुखार से जूझ रही थीं., बीमार होने के बावजूद, एक्ट्रेस ने अपने काम से जुड़े कमिटमेंट्स पूरे किए और शूटिंग जारी रखी. जब उनकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब जाकर उन्होंने काम से ब्रेक लिया और अस्पताल में भर्ती हुईं.

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मिलिंद चंदवानी ने बताया, "अवि‍का कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उन्हें पिछले पांच दिनों से 103-104 डिग्री बुखार है. अब सोचिए, इन पांच दिनों में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले, वह एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के बचे हुए दो दिन पूरे करने गईं. 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि पूरा काम सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो गया. फिर वह वापस आईं और उन्हें दो दिन का ब्रेक मिला. उन्होंने पूरा समय बिस्तर पर ही बिताया, दवाइयां लीं. वह मुश्किल से हिल-डुल पा रही थीं और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थीं. "

स्वरा भास्कर वर्क फ्रंट

स्वरा भास्कर की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में उनके पति फहाद अहमद के साथ देखा गया था. उन्होंने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है.

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