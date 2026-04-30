इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. 'भूत बंगला' से लेकर 'माइकल' तक थिएटर में लगी है और फैंस फिल्मों को पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं गुरुवार को 'धुरंधर 2', 'भूत बंगला' और 'माइकल' में से किसने ज्यादा कमाई की.

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'भूत बंगला'

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने गुरुवार को 8.30 बजे तक 1.91 करोड़ कमाए. फिल्म को 7 हजार शोज मिले और 10 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 126.56 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

इस फिल्म को प्रियदर्श ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ में आती है तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है. इस बार भी फिल्म भूत बंगला से दोनों ने धमाका कर दिया है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, तबु, वामिका गब्बी और मिथिला पालकर जैसे स्टार्स हैं.

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'धुरंधर 2'

धुरंधर 2 ने 43वें दिन रात 8.30 बजे तक 54 लाख की कमाई की है. फिल्म ने टोटल 1,134.48 करोड़ की कमाई की है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए. ये दिसंबर 2025 में आई धुरंधर का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट को भी बहुत पसंद किया गया था.



'माइकल'

माइकल ने गुरुवार को रात 8.30 बजे तक 1.22 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1698 शोज मिले. वहीं फिल्म को 9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 24.67 करोड़ हो गया है.

बता दें कि फिल्म ने पेड़ प्रिव्यूज में 1.70 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने पहले दिन 3.70 करोड़, दूसरे दिन 5.25 करोड़, तीसरे दिन 5.25 करोड़, चौथे दिन 5.85 करोड़, पांचवें दिन 2.40 करोड़, छठे दिन 2.30 करोड़ का कलेक्शन किया.