बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने लंबे समय के बाद फिल्म पठान से साल 2023 में वापसी की थी. इस फिल्म के आने से ही शाहरुख एक बार फिर छा गए थे. हाल ही में फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर खबर आई है. मेकर्स पठान 2 की तैयारियों में लगे हुए हैं. पठान 2 भी यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है.अब मेकर्स इस फिल्म में शाहरुख के अपोजिट एक बड़े एक्टर को लेने का प्लाम कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साउथ के स्टार हैं.

जूनियर एनटीआर की होगी वापसी?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य चोपड़ा पठान 2 में शाहरुख खान के अपोजिट साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर नजर आ सकते हैं. हालांकि मेकर्स ने अभी तक जूनियर एनटीआर की एंट्री की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

स्पाइ यूनिवर्स का बनेंगे हिस्सा?

बता दें ये पहली बार नहीं है जब जूनियर एनटीआर स्पाइ यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं. इससे पहले वो ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2 में नजर आ चुके हैं. वॉर 2 में जूनियर एनटीआर नेगेटिव किरदार में नजर आए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो पठान 2 में जूनियर एनटीआर का किरदार काफी शानदार होने वाला है.

शाहरुख के सामने फिल्म हुई कंफर्म

बता दें हाल ही में दुबई के एक इवेंट में शाहरुख खान की फिल्म पठान 2 कंफर्म हुई है. उस इवेंट का हिस्सा शाहरुख खान भी थे. रियल स्टेट के इवेंट में स्टेज पर डेवलपर ने पठान 2 को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था- कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है तो उसका एक सीक्वल होता है, क्या मैं सही हूं? 'पठान' की तरह, 'पठान 2' आ रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्वल को न केवल पठान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग इंस्टॉलमेंट में बड़े क्लैश की नींव रखने के लिए भी बनाया गया है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar BO Day 11 Worldwide: क्या करके मानेगी 'धुरंधर'? देश ही नहीं दुनियाभर में कर रही बमफाड़ कमाई, 600 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर