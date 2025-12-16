रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ' धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है. शुक्रवार को दूसरे वीकेंड में दमदार एंट्री करते हुए फिल्म ने दूसरे सोमवार के कलेक्शन के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे सोमवार (वीकेंड को छोड़कर) को ही ओपनिंग डे के कलेक्शन को पार कर लिया है. इंडियन मार्केट में ये फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी और दुनिया भर में ये 600 करोड़ी बनने की और तेजी से बढ़ रही है. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर ली है?





‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 11 दिनों में कितना किया कलेक्शन?

‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है. फिल्म देश ही नहीं दुनियाभर में इतना शानदार कलेक्श कर रही है कि मेकर्स भी हैरान रह गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से ज्यादा कमाई कर रही है. इसकी वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने ओवरसीज में 123.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 420.75 करोड़ रुपये है. जिसे मिलाकर, 'धुरंधर' की दुनियाभर में 11 दिनों की कुल कमाई का आंकड़ा 544 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की रफ्तार देखते हुए इसके जल्द ही 600 करोड़ी क्लब में एंट्री करने की पूरी उम्मीद है. इसे बस 55 करोड़ रुपये और कमाने हैं जिसके बाद ये फिल्म ये आंकड़ा छू लेगी. पूरी उम्मीद है कि एक या दो दिन में फिल्म ये कमाल कर जाएगी.

‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बनाया ये रिकॉर्ड

बता दें कि ‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड धमाकेदार कमाई के साथ बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. ये फिल्म दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करन वाल साल की तीसरी फिल्म बन चुकी है. इसने वॉर 2 के 303.22 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर सैयारा का 579.3 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन है. ये फिल्म 12वें दिन इस उपलब्धि को भी हासिल कर लेगी और साल की वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन जाएगी.

‘धुरंधर' ने भारत में 11 दिनों में कितना किया कलेक्शन?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. आदित्य धर की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे के 28 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया. किसी भी फिल्म के लिए यह आम बात नहीं है, खासकर वीकेंड को छोड़कर. हालांकि, हाउसफुल शो और नए मिडनाइट स्क्रीनिंग की खबरों को देखते हुए, यह कोई हैरानी की भी बात नहीं है कि 'धुरंधर' लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है! लेटेस्ट आंकड़ो के मुताबिक अब इस फिल्म का भारत में 11 दिनों का नेट कलेक्शन 379.75 करोड़ रुपये हो गया है. यानी ये 400 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है.