हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 11 Worldwide: क्या करके मानेगी 'धुरंधर'? देश ही नहीं दुनियाभर में कर रही बमफाड़ कमाई, 600 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Dhurandhar BO Day 11 Worldwide: क्या करके मानेगी 'धुरंधर'? देश ही नहीं दुनियाभर में कर रही बमफाड़ कमाई, 600 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Dhurandhar Box office collection Day 1: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रिलीज के 11 दिन भी इसने दुनियार में धुआंधार कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ' धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है. शुक्रवार को दूसरे वीकेंड में दमदार एंट्री करते हुए फिल्म ने दूसरे सोमवार के कलेक्शन के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे सोमवार (वीकेंड को छोड़कर) को ही ओपनिंग डे के कलेक्शन को पार कर लिया है. इंडियन मार्केट में ये फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी और दुनिया भर में ये 600 करोड़ी बनने की और तेजी से बढ़ रही है. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर ली है?

‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 11 दिनों में कितना किया कलेक्शन?
‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है. फिल्म देश ही नहीं दुनियाभर में इतना शानदार कलेक्श कर रही है कि मेकर्स भी हैरान रह गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से ज्यादा कमाई कर रही है. इसकी वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने ओवरसीज में 123.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 420.75 करोड़ रुपये है. जिसे मिलाकर, 'धुरंधर' की दुनियाभर में 11 दिनों की कुल कमाई का आंकड़ा 544 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की रफ्तार देखते हुए इसके जल्द ही 600 करोड़ी क्लब में एंट्री करने की पूरी उम्मीद है. इसे बस 55 करोड़ रुपये और कमाने हैं जिसके बाद ये फिल्म ये आंकड़ा छू लेगी. पूरी उम्मीद है कि एक या दो दिन में फिल्म ये कमाल कर जाएगी.

‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बनाया ये रिकॉर्ड
बता दें कि ‘धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड धमाकेदार कमाई के साथ बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. ये फिल्म दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करन वाल साल की तीसरी फिल्म बन चुकी है. इसने वॉर 2 के 303.22 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर सैयारा का 579.3 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन है. ये फिल्म 12वें दिन इस उपलब्धि को भी हासिल कर लेगी और साल की वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन जाएगी.

‘धुरंधर' ने भारत में 11 दिनों में कितना किया कलेक्शन?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. आदित्य धर की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे के 28 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया. किसी भी फिल्म के लिए यह आम बात नहीं है, खासकर वीकेंड को छोड़कर. हालांकि, हाउसफुल शो और नए मिडनाइट स्क्रीनिंग की खबरों को देखते हुए, यह कोई हैरानी की भी बात नहीं है कि 'धुरंधर' लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है! लेटेस्ट आंकड़ो के मुताबिक अब इस फिल्म का भारत में 11 दिनों का नेट कलेक्शन 379.75 करोड़ रुपये हो गया है. यानी ये 400 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है.

 

और पढ़ें
Published at : 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
'पूर्व प्रधानमंत्री को जेल और सेना के हाथ में सत्ता...', UN में भारत ने आसिम मुनीर का नाम लेकर खोली पाकिस्तान की पोल
'पूर्व PM को जेल और सेना के हाथ में सत्ता...', UN में भारत ने आसिम मुनीर का नाम लेकर खोली पाकिस्तान की पोल
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
Advertisement

वीडियोज

Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
'पूर्व प्रधानमंत्री को जेल और सेना के हाथ में सत्ता...', UN में भारत ने आसिम मुनीर का नाम लेकर खोली पाकिस्तान की पोल
'पूर्व PM को जेल और सेना के हाथ में सत्ता...', UN में भारत ने आसिम मुनीर का नाम लेकर खोली पाकिस्तान की पोल
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget