आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. फैंस उन्हें उनकी सादगी और स्वाभाविक अंदाज के लिए पसंद करते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, जहां वो अक्सर व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं.

परिणीति ने एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को अपना एक ऐसा लग्जरी कलेक्शन दिखाया जिसे देख लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. इस व्लॉग में परिणीति बताती हैं कि उनके घर में हर जगह अचार मिल जाएगा. इसके अलावा, वह पिज्जा पर आम के अचार का मसाला लगाकर खाती नजर आती हैं, जिसे लोग उनकी प्रेग्नेंसी क्रेविंग्स बता रहे हैं.

परिणीति को है अचार से प्यार

व्लॉग में परिणीति ने बताया कि उन्हें घर पर बने अचारों का कलेक्शन करना बहुत पसंद है. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में बने अचार उन्हें पसंद नहीं क्योंकि उनमें कोई भावना या प्यार नहीं होता. परिणीति ने यह भी शेयर किया कि वह अचार कैसे इकट्ठा करती हैं.

उन्होंने याद किया कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू में एक लड़की थी, जिसकी मां भूत झोलकिया का अचार बनाती थीं. परिणीति की बातों के बाद उस लड़की की मां ने काफी समय तक उनके लिए अचार भेजा. इसी तरह, एक डिजाइनर दोस्त की असिस्टेंट की मां भी उनके लिए लहसुन का अचार भेजा करती थीं.

अचार के साथ खाया पिज्जा

परिणीति ने बताया कि उन्हें खाने के साथ अचार का स्वाद बहुत पसंद है. उनके कलेक्शन में बनारस की तीखी मीर्ची, गाजर, गोभी, शलगम और आमला जैसे अचार शामिल हैं. इसी के बीच, परिणीति ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया और उस पर आम के अचार का मसाला लगाकर चखते हुए फैंस के साथ अपनी क्रिएटिव क्रेविंग शेयर की.

यूट्यूब यूजर्स ने क्या कहा

वहीं अब परिणीति के इस व्लॉग पर फैंस ने जमकर कॉमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "परिणीति एक अलग वाइब हैं, और अचार जीवन है." वहीं, दूसरे ने कहा, "हमें लगा कि आप सिर्फ बैग्स और जूतों का लग्जरी कलेक्शन दिखाएँगी, लेकिन अच्छा लगा कि आपने अचार का कलेक्शन भी दिखाया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये कुछ नया था, देखकर मज़ा आ गया."