हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: शांति निकेतन में हुई भूत की एंट्री? मिहिर की वजह से परिधि अपने चाल में होगी कामयाब

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: शांति निकेतन में हुई भूत की एंट्री? मिहिर की वजह से परिधि अपने चाल में होगी कामयाब

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से शो की कहानी मजेदार होती जा रही है और इसके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी के बच्चे ही उसके लिए सिर दर्द बन चुके हैं. शो में अभी तक आपने देखा कि चॉल के पीछे वाले रास्ते पर मिताली बेहोश हो जाती है. ऐसे में चॉल के लोग उसे शांति निकेतक पहुंचाते हैं.

मिताली वहां जाकर ऐसा दिखावा करती है कि उसके ऊपर किसी की आत्मा आ गई है. हालांकि, तुलसी के नौकरों को उस पर शक होता है. उधर, वृंदा की बातों में आकर अंगद एक बार फिर से मिताली संग सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है. जल्द ही 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में बड़ा बवाल मचने वाला है.

मिहिर को रोकेगी तुलसी

शो में देखने को मिलेगा कि दीवाली से ठीक पहले मिहिर अपनी पुरानी हवेली को परिधि के नाम कर देगा. परिधि ये बात जाकर बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है. क्योंकि वो तो हमेशा से ही मिहिर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती थी.लेकिन, मिहिर को ऐसा करने से तुलसी रोकती है.

हालांकि वो बेटी के प्यार में अंधा हो चुका है, ऐसे में तुलसी की ही फटकार लगा देता है. अब तुलसी ये कसम खा लेगी कि वो परिधि को एक्सपोज करके दम लेगी.वृंदा अपनी शादी को लेकर काफी परेशान रहती है. लेकिन, परिवार की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हो जाती है.

मिताली बना रही है बेवकूफ

इधर, शांति निकेतन में मिताली ड्रामा करती है कि उस पर भूत आ गया है. परिवार के लोगों को लगेगा कि ये सब सच है और वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करने लगेंगे. तुलसी को जल्द ही पता चलने वाला है कि मिताली सबको बेवकूफ बना रही है.

ऐसे में वो अपने नौकरों के संग मिलकर मिताली को एक्सपोज करेगी. दीवाली के मौते पर तुलसी की सहेली पार्वती की शो में एंट्री होगी. पार्वती को तुलसी घर में चल रहे ड्रामों के बारे में बताएगी.उसके बाद तुलसी और पार्वती मिलकर सबको एक्सपोज करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही को बचाने के चक्कर में अनुपमा की जाएगी जान? आखिरी वक्त में अनुज को करेगी याद

Published at : 18 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
Thamma Box Office: 'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़, फिर ऐसा करने वाली बन जाएंगी साल की पहली एक्ट्रेस
'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
Thamma Box Office: 'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़, फिर ऐसा करने वाली बन जाएंगी साल की पहली एक्ट्रेस
'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
हेल्थ
Metabolic Syndrome: मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget