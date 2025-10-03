शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर पिछले कई सालों से बॉलीवुड का हिस्सा हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि बेशक वो एक कलाकार के तौर पर असंतुष्ट हों, लेकिन इंसान के तौर पर काफी खुश हैं.उन्होंने कहा कि एक इंसान के तौर पर उनकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रहीं.

मुंबई में वो मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं. पंकज कपूर ने कहा कि जब वो 1990 में करियर के पीक पर थे तब एक विश मांगी थी और वो पूरी भी हो गई. उनकी विश थी कि वो लोगों में अपनी पहचान बना पाएं, लेकिन इस हद तक भी नहीं जिससे उनकी जिंदगी एकदम उलट-पुलट जाए.

रोल से संतुष्ट नहीं

पंकज कपूर ने एसएमटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो 99.9 प्रतिशत संतुष्ट हैं, लेकिन असंतुष्ट भी हैं क्योंकि उन्हें ऐसे कैरेक्टर नहीं मिले जो अच्छे एक्टर को मिलने चाहिए.पंकज कपूर ने कहा कि मैं बॉम्बे में एक अच्छा, मध्यमवर्गीय जीवन जीता हूं.

View this post on Instagram A post shared by Bombay Times (@bombaytimes)

उन्होंने कहा कि वो एक साधारण एक्टर हैं, स्टार नहीं.पंकज कपूर ने आगे कहा कि मुझे जो क्षमताएं दी गई हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं. इन क्षमताओं ने मुझे एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद की है. पंकज कपूर ने आगे कहा कि मैंने कभी वो नहीं चाहा जो दूसरे चाहते थे.

अभिनय करना चाहता था बस मैं और वो मैंने कर किया.कभी भी मुझे 12 घर नहीं चाहिए थे.मुझे एक घर चाहिए और वो मेरे पास है. पंकज कपूर ने कहा कि उन्हें बच्चों सहित कभी दूसरों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने कहा कि वो अपने पैरों पर खड़े हैं.

ये भी पढ़ें:-Youtube से मोटी कमाई करती हैं टीवी की ये पांच अभिनेत्रियां, एक्टिंग से ज्यादा पैसा यहां मिलता है