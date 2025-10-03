आम लोग तो यूट्यूब से कमाई कर ही रहे हैं लेकिन छोटे पर्दे की कई ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जो अब यूट्यूबर बन चुकी हैं. एक दौर में ये हसीनाएं अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया करती थीं.हालांकि, लंबे वक्त से वो हसीनाएं टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं फिर भी मोटी कमाई करती हैं और लग्जरी लाइफ जीती हैं. इस लिस्ट में टीवी की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है.

दीपिका कक्कड़

'ससुराल सिमर का' में सिमर की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ पिछले कई सालों से टीवी से दूर हैं. लेकिन वो यूट्यूब पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस के चैनल का नाम है दीपिका की दुनिया.दीपिका के चैनल पर 4.01 मिलियन सबस्क्राइबर हैं.Latesly की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने दीपिका 7.3 से 8-10 लाख रुपये तक की कमाई करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dipika (@ms.dipika)

देबिना बनर्जी

देबिना बनर्जी बेशक इन दिनों कलर्स चैनल के शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. लेकिन, वो कई सालों से छोटे पर्दे से दूर थीं और यूट्यूब पर काफी एक्टिव थीं. एक्ट्रेस के चैनल का नाम है Debinna Decodes.इस पर उनके 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. देबिना महीने में यूट्यूब से कितना कमाती हैं, इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं है.रिपोर्ट के अनुसार देबिना एक साल में 6 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती हैं.

रुबीना दिलैक

छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रुबीना दिलैक इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आ रही हैं. लेकिन, एक्ट्रेस का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है. एक्ट्रेस के चैनल का नाम Rubina Dilaik ही है, जिस पर उनके 1.32 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं.रिपोर्ट के अनुसार रुबीना साल में यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा लेती हैं.

देवोलीना भट्टाचार्जी

'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली देवोलीना भट्टाचार्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. देवोलीना काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं और यूट्यूब पर खासा एक्टिव रहती हैं.उनके यूट्यूब पर 1.26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. यूट्यूब से एक्ट्रेस सालाना करोड़ों कमाती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Devoleena Bhattacharjee (@devoleena)

भारती सिंह

कॉमेडियन भारती सिंह भी यूट्यूब से मोटी कमाई करती हैं. भारती अपने व्लॉगिंग के जरिए अपनी निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं.हाल ही में भारती ने एक इंटरव्यी में बताया था कि अपनी कुल आय का 40 प्रतिशत वो यूट्यूब से कमाती हैं.

ये भी पढ़ें:-'क्रिकेटर दीपक चाहर' की 'बहन' की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ज्यादा ग्लैमरस हैं मालती