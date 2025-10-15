दिग्गज एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया. पंकज को कैंसर था, जिसका वो लंबे समय से इलाज करवा रहे थे. हालांकि, कैंसर उनकी बॉडी में फेल गया था. पंकज धीर को बीआर चोपड़ा की महाभारत के लिए जाना जाता है. इस सीरियल में उन्होंने कर्ण का रोल निभाया था. हालांकि, इससे पहले वो अर्जुन का रोल प्ले करने वाले थे लेकिन उन्हें सीरियल से निकाल दिया गया था.

लहरें रेट्रो से बातचीत में पंकज धीर ने बताया था कि बीआर चोपड़ा ने उन्हें उनके ऑफिस से निकलने के लिए कहा था क्योंकि वो मूंछ शेव नहीं करवा रहे थे अर्जुन के रोल के लिए. पंकज ने बताया था कि वो अर्जुन के रोल के लिए पहली च्वॉइस थे. लेकिन उन्होंने मूंछ नहीं शेव की तो उन्हें इस रोल से निकाल दिया गया था.

जब पंकज को ऑफर हुआ कर्ण का रोल

पंकज ने कहा, 'जब मैंने ऑडिशन दिए, डायलॉग राइटर्स मासूम रजा, Bhring Tupkari और पंडित नरेंद्र शर्मा जी पैनल में थे. उन्हें लगा था कि मैं अर्जुन के रोल के लिए परफेक्ट हूं. हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था. बीआर चोपड़ा ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे Brihannala का रोल भी प्ले करना होगा, इसके लिए मुझे मूंछ शेव करवानी होगी. लेकिन मैंने मना कर दिया था. मैं अच्छा नहीं लगूंगा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे एक्टर हो? आप इतना बड़ा रोल मूंछ के लिए छोड़ रहे हो. मैं समझ नहीं पा रहा हूं.'

पंकज ने बताया था, 'मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी. उस वक्त मैं सिर्फ इतना समझ पाया था. चोपड़ा साहब ने कहा था, 'इस दरवाजे से बाहर चले जाओ और वापस मत आना.' उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर फेंक दिया था. फिर चोपड़ा साहब ने मुझे दोबारा कॉल किया था. ये मेरी किस्मत थी. उन्होंने मुझे कर्ण के रोल के लिए पूछा. तो मैंने पूछा सर मुझे मूंछ तो नहीं शेव करनी होगी. तो उन्होंने कहा नहीं. कर्ण का रोल मेरी किस्मत थी.'