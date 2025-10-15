गोविंदा ने जब बिना पैसे के की फिल्म, नारियल और 1 दर्जन केले में किया था प्रोजेक्ट

एक्टर्स काजोल और ट्विंकल खन्ना का नया टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल चर्चा में बना है. शो में कई बड़े-बड़े स्टार्स नजर आए. अक्षय कुमार, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे स्टार्स शो में नजर आ चुके हैं. लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे नजर आए. दोनों ने शो में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सीक्रेटस खोले.

शाहरुख खान के डेब्यू से चंकी का कनेक्शन

चंकी ने बताया कि शाहरुख खान के डेब्यू से उनका भी कनेक्शन है. चंकी ने कहा, 'हमारे पूरे परिवार में कोई एक्टर बना नहीं कभी. हां, मेरे अंकल, मेरे मामाजी जो थे वो कैरेक्टर रोल्स करते थे. उनका नाम था Col. Raj Kapoor. उन्होंने फौजी सीरियल बनाई थी शाहरुख खान के साथ.'

चंकी ने बताया कि उनके मम्मी-पापा डॉक्टर्स थे. उनके फिल्म इंडस्ट्री से प्रोफेशनल रिलेशनशिप थे. चंकी ने कहा, 'मैं दो डॉक्टर्स का बेटा हूं. मेरे पिताजी हार्ट सर्जन थे. मेरी मम्मी भी डॉक्टर थीं. वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जानती थी. मेरी मैं बॉलीवुड एक्टर्स की मेडिकल एक्सपर्ट थीं.'

इसके बाद गोविंदा ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि एक्टर के तौर पर डांस उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा रहा है. गोविंदा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग के पीछे सरोज खान का हाथ है. गोविंदा ने कहा, 'तो कमल मास्टर ने मुझे मेरी अपनी स्टाइल दी. उन्होंने मुझे बताया कि बिना बात किए आप डांस कीजिए. तो वो जो कह देते थे जो शब्द है, लिरिक्स के, उसके हिसाब से गाने पर डांस होता है. ये कमल मास्टर जी के साथ शुरू हुआ.'

गोविंदा ने आगे कहा कि उनके डांस की वजह से उन्हें आइकॉनिंग सिंगर समांथा फॉक्स के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला.

बिना फीस लिए गोविंदा ने की थी फिल्म

गोविंदा ये भी बताया कि एक बार उन्होंने केले और नारियल के लिए फिल्म की थी. गोविंदा ने कहा कि सुबीर मुखर्जी की मां ने एक बर उनकी मां की मदद की थी. कई साल बाद उन्हें वो कर्जा चुकाने का मौका मिला और सुबीर के साथ फिल्म करने का. इसके लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए थे. गोविंदा ने सिर्फ एक दर्जन केला और नारियल फीस के तौर पर ली थी.