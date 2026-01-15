बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसके बाद अंडरवर्ल्ड हुसैन उस्तारा की बेटी ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया था. वहीं अब सुरक्षा कारणों की वजह से 'ओ रोमियो' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल कर दिया गया है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने 'ओ रोमियो' के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था. इसमें दावा किया गया था कि 'ओ रोमियो' में उसके पिता हुसैन उस्तारा को गलत तरीके से दिखाया गया है. सनोबर ने मेकर्स से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. ऐसे में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल करने का फैसला लिया है.

फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग

इससे पहले बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था- 'पिछले हफ्ते नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक विशाल भारद्वाज को एक पत्र लिखा गया था. इसमें दावा किया गया है कि ओ'रोमियो फिल्म में हुसैन उस्तारा परिवार की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है. इसलिए उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की है. आर्थिक मांग के साथ-साथ, सनोबर ने फिल्म निर्माताओं से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक फिल्म की रिलीज रोक दी जाए या कैंसिल कर दी जाए.'

'ओ रोमियो' की स्टार कास्ट

शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. ये चौथी बार है जब विशाल और शाहिद एक साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने कमीने (2009), हैदर (2014) और रंगून (2017) जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है. 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. वहीं दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाला और नाना पाटेकर जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.