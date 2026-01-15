बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं. सुहाना एक्टिंग में अपना करियर बना रही हैं और ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं. इस बीच सुहाना ने खुलासा किया है कि एक बार उन्हें स्कूल प्ले में रिजेक्ट कर दिया गया था. इस रिजेक्शन से एक्ट्रेस को काफी दुख हुआ था और वो बहुत रोई थीं.

हार्पर बाजार इंडिया को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सुहाना खान ने रिजेक्शन को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि जब एक बार स्कूल में उन्हें एक प्ले में रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो बहुत उदास हो गई थीं. तब वो बंद कमरे में अकेले फूट-फूटकर रोई थीं. उन्होंने कहा- 'मैं बहुत दुखी और निराश थी.'

रिजेक्शन से सुहाना को मिली करियर की दिशा

सुहाना खान ने आगे बताया कि इस रिजेक्शन से उन्हें पता चला कि वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखती हैं. उन्होंने एक्टिंग को अपना जुनून बताया. एक्ट्रेस ने कहा- 'और मुझे लगता है कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में उन किरदारों को निभाना चाहती हूं और मंच पर होने के रोमांच को एंजॉय करना चाहती हूं. जिज्ञासा, मकसद, लेकिन सबसे बढ़कर, जुनून. यही सब कुछ है.'

शाहरुख-गौरी ही लेते हैं सुहाना के लिए फैसले

इसी दौरान सुहाना खान ने बताया कि भले ही वो अब बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी वो अपना हर फैसला अपने पेरेंट्स की सलाह से करती हैं. उन्होंने बताया कि उनके हर मामले में आखिरी फैसला उनके पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान का ही होता है. सुहाना ने कहा- 'मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है. आखिरी फैसला उन्हीं का होता है.'

सुहाना खान का फिल्मी करियर

वर्कफ्रंट पर सुहाना खान ने 2023 में रिलीज हुई फिल्म द आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. अब सुहाना 2026 में अपने पिता की फिल्म किंग से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं.