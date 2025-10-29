एक्सप्लोरर
November Opening Collection: अजय देवगन की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग, 'हक' से 'मस्ती 4' तक का होगा ऐसा हाल
November Opening Collection: 'दे दे प्यार दे 2', 'हक', 'गुस्ताख इश्क' से लेकर 'मस्ती 4' जैसी कई हिंदी फिल्में नवंबर में रिलीज होंगी. इससे पहले इन फिल्मों का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है.
नवंबर के महीने में थिएटर्स नई रिलीज फिल्मों से फुल रहने वाले हैं. हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश देखने को मिलेगा. आने वाले महीने में बॉलीवुड की कई दमदार फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में दर्शकों की नजरें इन अपकमिंग फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं. 'दे दे प्यार दे 2', 'हक', 'गुस्ताख इश्क' से लेकर 'मस्ती 4' तक का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है.
'हक' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- शाह बानो केस पर बनी फिल्म 'हक' 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है.
- फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड किरदार अदा करते नजर आएंगे.
- पिंकविला के मुताबिक 'हक' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 2 से 4 करोड़ रुपए कमा सकती है.
'दे दे प्यार दे 2' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार है.
- फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, मीजान जाफरी और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.
- ये फिल्म 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
- पिंकविला की मानें तो 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर 7 से 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
'मस्ती 4' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' में एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी नजर आएंगे.
- मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
- पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.50 से 3.50 करोड़ रुपए कमा सकती है.
'120 बहादुर' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- फरहान अख्तर '120 बहादुर' के साथ पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो रही है.
- '120 बहादुर' में फरहान मेजर शैतान सिंह के किरदार में दिखाई देंगे.
- पिंकविला की मानें तो ये फिल्म ओपनिंग डे पर 2 से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.
'गुस्ताख इश्क' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को रिलीज होगी.
- फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी.
- पिंकविला के प्रीडिक्शन के मुताबिक 'गुस्ताख इश्क' पहले दिन 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए कमा सकती है.
