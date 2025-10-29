एक्सप्लोरर
Winter 2025 Releases: कड़कड़ाती ठंड में आएंगी ये 5 धांसू फिल्में, नोट कर लें 'धुरंधर' से 'अवतार 3' तक की रिलीज डेट
Winter 2025 Theatre Releases: साल 2025 की सर्दियों में कई शानदार फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. 'धुरंधर', 'अवतार 3' समेत कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.
सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और अब साल 2025 को खत्म होने में दो महीने ही रह गए हैं. लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए इन दो महीनों में भी एंटरटेनमेंट का भरपूर इंतजाम है. 2025 की सर्दियों में एक से बढ़कर एक हिंदी, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. 'धुरंधर', अवतार 3, तेरे इश्क में से लेकर 'मस्ती 4' तक की रिलीज डेट आ चुकी है.
मस्ती 4
- कॉमेडी-फ्रेंचाइजी 'मस्ती 4' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आखिरकार अब ये फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज हो रही है.
- 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी.
- मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
तेरे इश्क में
- कृति सेनन और धनुष की लव स्टोरी फिल्म 'तेरे इश्क में' को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं.
- ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में हिंदी के साथ-साथ तमिल भाषा में भी रिलीज होगी
धुरंधर
- रणवीर सिंह की गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में बड़े पर्दे पर आएगी.
- फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में नजर आएंगे.
- आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है.
अवतार: फायर एंड ऐश
- हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' अपने तीसरे पार्ट के साथ इस साल बड़े पर्दे पर लौट रहा है.
- 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
- फिल्म में एक बार फिर सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगॉरनी वीवर और स्टीफन लैंग नजर आएंगे.
तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी
- 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे इश्क फरमाती नजर आएंगी.
- फिल्म को समीर संजय विद्वंस ने डायरेक्ट किया है और ये 31 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
