हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWinter 2025 Releases: कड़कड़ाती ठंड में आएंगी ये 5 धांसू फिल्में, नोट कर लें 'धुरंधर' से 'अवतार 3' तक की रिलीज डेट

Winter 2025 Releases: कड़कड़ाती ठंड में आएंगी ये 5 धांसू फिल्में, नोट कर लें 'धुरंधर' से 'अवतार 3' तक की रिलीज डेट

Winter 2025 Theatre Releases: साल 2025 की सर्दियों में कई शानदार फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. 'धुरंधर', 'अवतार 3' समेत कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और अब साल 2025 को खत्म होने में दो महीने ही रह गए हैं. लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए इन दो महीनों में भी एंटरटेनमेंट का भरपूर इंतजाम है. 2025 की सर्दियों में एक से बढ़कर एक हिंदी, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. 'धुरंधर', अवतार 3, तेरे इश्क में से लेकर 'मस्ती 4' तक की रिलीज डेट आ चुकी है.

मस्ती 4

  • कॉमेडी-फ्रेंचाइजी 'मस्ती 4' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आखिरकार अब ये फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज हो रही है.
  • 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी.
  • मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

तेरे इश्क में

  • कृति सेनन और धनुष की लव स्टोरी फिल्म 'तेरे इश्क में' को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में हिंदी के साथ-साथ तमिल भाषा में भी रिलीज होगी

धुरंधर

  • रणवीर सिंह की गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में बड़े पर्दे पर आएगी.
  • फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में नजर आएंगे.
  • आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है.

अवतार: फायर एंड ऐश

  • हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' अपने तीसरे पार्ट के साथ इस साल बड़े पर्दे पर लौट रहा है.
  • 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
  • फिल्म में एक बार फिर सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगॉरनी वीवर और स्टीफन लैंग नजर आएंगे.

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी

  • 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे इश्क फरमाती नजर आएंगी.
  • फिल्म को समीर संजय विद्वंस ने डायरेक्ट किया है और ये 31 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 04:17 PM (IST)
Tere Ishk Mein Dhurandhar Mastiii 4 Avatar: Fire And Ash
