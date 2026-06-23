हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक ऐसी नजर जो...' साउथ में महिलाओं को देखने के नजरिए से खफा तमन्ना भाटिया, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई

'एक ऐसी नजर जो...' साउथ में महिलाओं को देखने के नजरिए से खफा तमन्ना भाटिया, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई

Tamannaah Bhatia: बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ सिनेमा में भी काम कर चुकीं तमन्ना भाटिया ने साउथ में अपने बुरे अनुभव का खुलासा किया है. उनके मुताबिक साउथ में 'पुरुष-प्रधान सोच' ज्यादा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

जानी-मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हाल ही में साउथ सिनेमा को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा दोनों में ही काम कर चुकीं तमन्ना का कहना है कि हिंदी सिनेमा की तुलना में साउथ में महिलाओं को देखने का नजरिया अलग है. उनके मुताबिक साउथ में महिलाओं को देखे जाने वाली नजर बहुत अच्छी नहीं है. 

साउथ इंडस्ट्री से खफा तमन्ना भाटिया

तमन्ना भाटिया ने हाल ही में 'फोर्ब्स इंडिया' को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान अभिनेत्री ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने बुरे अनुभवों को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनके खुद के निजी अनुभव और राय है. उनके मुताबिक साउथ में पुरुष प्रधान सोच ज्यादा है. आगे एक्ट्रेस कहती हैं कि वहां महिलाओं को जिस नजरिए से देखा जाता है वो 'बहुत अच्छा नहीं' है.

ये भी पढ़ें: रवीना टंडन या जैकलीन फर्नांडीज...'वेलकम टू द जंगल' की कौन सी हसीना हैं ज्यादा अमीर?

साउथ Vs बॉलीवुड पर कही ये बात

एक्ट्रेस ने आगे साउथ और बॉलीवुड के बीच का फर्क समझाया. उन्होंने कहा, 'हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर्स होते हैं. जो लोग चीज़ों को ज़्यादा आर्टिस्टिक नज़रिए से देखते हैं, वे कुछ खास तरह के किरदारों के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं. हो सकता है कि वे हमेशा ग्लैमरस गाने और डांस वाले नंबर न करें. असल में हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री आपको दोनों में से कोई एक या दोनों ही करने का मौका देती है, और जो दोनों करते हैं, वे आख़िरकार सुपरस्टार बन जाते हैं.'

ये भी पढ़ें: 'मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं...' एक्टर नहीं बनना चाहते थे शाहरुख खान, स्पोर्ट्स में थी दिलचस्पी

उन्होंने आगे बताया कि जब साउथ में उन्होंने अपना डेब्यू किया था उसी वक्त वो इन चीजों को समझ गई थीं. उन्होंने बताया, 'यह एक खास तरह की नज़र है. इसमें पितृसत्तात्मक (Patriarchal) सोच झलकती है या फिर यह ऐसी नज़र है जो तारीफ़ करने वाली नहीं होती. मुझे लगा कि मैं इसके म्यूज़िकल पहलू को समझ गई थी. साउथ में इसे सही ढंग से करने के लिए उस स्टार क्वालिटी की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस मामले में सिनेमा उतना ही या उससे भी ज़्यादा पाबंदियों वाला है. मैं तब की बात कर रही हूं जब आप इसे कमर्शियल नज़रिए से बनाना चाहते हैं.'

तमन्ना भाटिया का वर्कफ्रंट

तमन्ना भाटिया अब सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट' में नजर आएंगी. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. दीपक मिश्रा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तमन्ना के साथ मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'एक ऐसी नजर जो...' साउथ में महिलाओं को देखने के नजरिए से खफा तमन्ना भाटिया, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई
साउथ में महिलाओं को देखने के नजरिए से खफा तमन्ना भाटिया, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई
बॉलीवुड
Padma Awards 2026 Live Updates: दिग्गज मलयाली एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, अलका याज्ञनिक को भी मिला सम्मान, सिंगर ने पीएम मोदी के छुए पैर
दिग्गज मलयाली एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, अलका याज्ञनिक को भी मिला सम्मान, सिंगर ने पीएम मोदी के छुए पैर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, शाम 5 बजे तक कमाई 68 करोड़ के पार
कॉकेटल बॉक्स ऑफिस डे 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, शाम 5 बजे तक कमाई 68 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Padma Awards ceremony: आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म पुरस्कार समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे सेलेब्स, देखें वीडियो
आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म पुरस्कार समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे सेलेब्स, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
CM विजय ने की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
क्रिकेट
Suryansh Shedge Profile: कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर, अंदरखाने क्या चल रहा?
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget