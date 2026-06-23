साउथ में महिलाओं को देखने के नजरिए से खफा तमन्ना भाटिया, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई

जानी-मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हाल ही में साउथ सिनेमा को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा दोनों में ही काम कर चुकीं तमन्ना का कहना है कि हिंदी सिनेमा की तुलना में साउथ में महिलाओं को देखने का नजरिया अलग है. उनके मुताबिक साउथ में महिलाओं को देखे जाने वाली नजर बहुत अच्छी नहीं है.

साउथ इंडस्ट्री से खफा तमन्ना भाटिया

तमन्ना भाटिया ने हाल ही में 'फोर्ब्स इंडिया' को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान अभिनेत्री ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने बुरे अनुभवों को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनके खुद के निजी अनुभव और राय है. उनके मुताबिक साउथ में पुरुष प्रधान सोच ज्यादा है. आगे एक्ट्रेस कहती हैं कि वहां महिलाओं को जिस नजरिए से देखा जाता है वो 'बहुत अच्छा नहीं' है.

ये भी पढ़ें: रवीना टंडन या जैकलीन फर्नांडीज...'वेलकम टू द जंगल' की कौन सी हसीना हैं ज्यादा अमीर?

साउथ Vs बॉलीवुड पर कही ये बात

एक्ट्रेस ने आगे साउथ और बॉलीवुड के बीच का फर्क समझाया. उन्होंने कहा, 'हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर्स होते हैं. जो लोग चीज़ों को ज़्यादा आर्टिस्टिक नज़रिए से देखते हैं, वे कुछ खास तरह के किरदारों के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं. हो सकता है कि वे हमेशा ग्लैमरस गाने और डांस वाले नंबर न करें. असल में हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री आपको दोनों में से कोई एक या दोनों ही करने का मौका देती है, और जो दोनों करते हैं, वे आख़िरकार सुपरस्टार बन जाते हैं.'

ये भी पढ़ें: 'मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं...' एक्टर नहीं बनना चाहते थे शाहरुख खान, स्पोर्ट्स में थी दिलचस्पी

उन्होंने आगे बताया कि जब साउथ में उन्होंने अपना डेब्यू किया था उसी वक्त वो इन चीजों को समझ गई थीं. उन्होंने बताया, 'यह एक खास तरह की नज़र है. इसमें पितृसत्तात्मक (Patriarchal) सोच झलकती है या फिर यह ऐसी नज़र है जो तारीफ़ करने वाली नहीं होती. मुझे लगा कि मैं इसके म्यूज़िकल पहलू को समझ गई थी. साउथ में इसे सही ढंग से करने के लिए उस स्टार क्वालिटी की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस मामले में सिनेमा उतना ही या उससे भी ज़्यादा पाबंदियों वाला है. मैं तब की बात कर रही हूं जब आप इसे कमर्शियल नज़रिए से बनाना चाहते हैं.'

तमन्ना भाटिया का वर्कफ्रंट

तमन्ना भाटिया अब सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट' में नजर आएंगी. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. दीपक मिश्रा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तमन्ना के साथ मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं.