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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

Rajesh Sharma: बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा को प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' के सेट पर एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 08 Jul 2026 07:39 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा को प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' के सेट पर एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया है. दरअसल, राजेश शर्मा हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया. इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के ढाकुरिया स्थित मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

सुदीपा चटर्जी ने दिया हेल्थ अपडेट
राजेश शर्मा की को-एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर एक्टर के परिवार की तरफ से हेल्थ नोट जारी कर ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि राजेश की हालत नाजुक है. वो अभी खतरे से बाहर नहीं है. राजेश को अस्पताल में भर्ती हुए एक दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी भी तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है. 

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

जहरीले कीड़े या मकड़ी ने काटा
सुदीपा चटर्जी ने लिखा, 'राजेश शर्मा को शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वो रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. पैकअप के बाद राजेश टेक्नीशियन से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान घनी झाड़ियों वाले इलाके में उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया. शुरुआत में उन्हें ये मामूली लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत इलाज नहीं कराया और शूटिंग जारी रखी.' 

 
 
 
 
 
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राजेश शर्मा को है तेज बुखार
उन्होंने आगे लिखा, 'करीब छह घंटे बाद उनके दाहिने पैर में तेज दर्द और सूजन शुरू हो गई. हालत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने कोलकाता के लिए फ्लाइट ली. यात्रा के दौरान उन्हें तेज बुखार आया, बेचैनी बढ़ने लगी और उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई. अगले दिन उन्हें कोलकाता के मणिपाल अस्पताल, ढाकुरिया में भर्ती कराया गया. एक दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ है. उनके दाहिने पैर में सूजन भी है.'

डॉ. अविजीत भट्टाचार्य कि निगरानी में हैं राजेश शर्मा
सुदीपा चटर्जी आगे लिखती हैं, 'डॉ. अविजीत भट्टाचार्य के अनुसार, फिलहाल वो खतरे से बाहर नहीं हैं. उनकी हालत नाजुक है. डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं. यदि ये इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंचता है, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. अस्पताल में उनकी सभी जरूरी जांच और इलाज जारी है. परिवार की ओर से कहा गया है कि अस्पताल की आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगला हेल्थ अपडेट शेयर किया जाएगा. साथ ही राजेश शर्मा के लिए प्रार्थना और समर्थन देने वाले सभी लोगों, मीडिया, बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम, उनके दोस्तों और शुभचिंतकों का धन्यवाद भी किया गया है.'

'स्पिरिट' के बारे में जानिए
बता दें कि प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में चल रही है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में राजेश शर्मा भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी हैं.

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Published at : 08 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Prabhas Rajesh Sharma
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