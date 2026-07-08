सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, 'सतलुज' को पंजाब के हर गांव और हर कोने में दिखाएगा अकाली दल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सतलुज' को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, बोले- पंजाब के हर गांव और हर कोने में होगी स्क्रीनिंग

'सतलुज' को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, बोले- पंजाब के हर गांव और हर कोने में होगी स्क्रीनिंग

पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को शिरोमणि अकाली दल का सपोर्ट मिला है. पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिलजीत की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 08 Jul 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पहले ये फिल्म तीन साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, लेकिन इसे पास नहीं किया गया. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने इसे जी5 पर चुपचाप रिलीज कर दिया था. हालांकि ओटीटी पर आने के 48 घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया था. इसी बीच अब 'सतलुज' को शिरोमणि अकाली दल का सपोर्ट मिला है. पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिलजीत की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?

सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा?
शिरोमणि अकाली दल ने इसे पंजाब के गांव-गांव तक पहुंचाने का फैसला किया है. सुखबीर बादल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, 'शिरोमणि अकाली दल शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म 'सतलुज' को पंजाब के गांव-गांव और कोने-कोने तक पहुंचाएगा. केंद्र सरकार द्वारा फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बावजूद हम इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे. ये फिल्म एक इंसान के साहस की कहानी है, जिसने आतंकवाद के दौर में हजारों सिख युवाओं के कथित फर्जी एनकाउंटर, हत्याओं और लापता किए जाने के मामलों को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी.'

पूरे पंजाब में दिखाई जाएगी 'सतलुज'
उन्होंने आगे लिखा, 'आज के पंजाब के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को ये जानना चाहिए कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे और उन्होंने किन परिस्थितियों में सच्चाई के लिए संघर्ष किया. यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल ने फैसला किया है कि इस फिल्म को पूरे पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर दिखाया जाएगा. चाहे इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, ये फिल्म लोगों तक जरूर पहुंचेगी.' 

पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने थी ये फिल्म
बता दें कि 'सतलुज' जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक है. वो शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के महासचिव और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे. फिल्म में दिलजीत ने जसवंत का ही किरदार निभाया है. वहीं, उनके साथ अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की, जगजीत संधू और गीतिका विद्या ओहल्यान जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म करीब तीन साल से सेंसर बोर्ड के पास होल्ड पर थी. पहले ये 7 फ़रवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिल सकी. मेकर्स ने इसे चुपचाप 3 जुलाई की रात को साढ़े आठ बजे जी5 पर रिलीज कर दिया. 

बदला गया फिल्म का नाम
बता दें कि इस फिल्म का नाम पहले 'पंजाब 95' रखा गया था. हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मेकर्स ने इसका नाम बदलकर 'सतलुज' कर दिया. फिल्म में आतंकवाद के दौर के दौरान कथित तौर पर हुए गैर-कानूनी हत्याकांडों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को दिखाया गया है. इसमें दावा किया गया है कि उस दौर में 25 हजार से अधिक लोगों की कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हत्या कर दी गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी गुपचुप तरीके से किया गया था.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

Input By : सचिन कुमार
और पढ़ें
Published at : 08 Jul 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH Satluj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सतलुज' को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, बोले- पंजाब के हर गांव और हर कोने में होगी स्क्रीनिंग
सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, 'सतलुज' को पंजाब के हर गांव और हर कोने में दिखाएगा अकाली दल
बॉलीवुड
प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक
प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' रिलीज, यश-कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री ने बढ़ाया तापमान, फैंस बोले- 'रोंगटे खड़े देने वाला है'
'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' रिलीज, यश-कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री ने बढ़ाया तापमान, फैंस बोले- 'रोंगटे खड़े देने वाला है'
बॉलीवुड
फिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, बोलीं-अच्छा रोल ऑफर होगा तो करेंगे
फिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं हेमा मालिनी, बोलीं-अच्छा रोल ऑफर होगा तो करेंगे
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Avantika का दांव पड़ा उल्टा! नशीली खीर खाकर घर वालों के सामने किया नागिन डांस!
Tata Sierra EV QWD first look and interior, features | #tata #tatasierraev #autolive #sierraev
Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
फ़ुटबॉल
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
इंडिया
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
विश्व
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget