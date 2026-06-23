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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं...' एक्टर नहीं बनना चाहते थे शाहरुख खान, स्पोर्ट्स में थी दिलचस्पी

'मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं...' एक्टर नहीं बनना चाहते थे शाहरुख खान, स्पोर्ट्स में थी दिलचस्पी

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शुमार शाहरुख खान बचपन में एक्टर नहीं बनना चाहते थे. बल्कि उनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में थी. उन्होंने खुद एक इंरव्यू में ये खुलास किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:17 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी से भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पहचान बनाई है. एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में बीते 34 सालों से राज कर रहे हैं. बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने टीवी पर भी काम किया था. लेकिन, उनके फैंस को ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बचपन में उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में थी. वो क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहते थे. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये खुलास किया था.

क्रिकेटर-फुटबॉलर बनना चाहते थे शाहरुख खान

कुछ सालों पहले शाहरुख खान आप की अदालत शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की थी. शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों और परिवार आदि को लेकर भी बात की थी. साथ ही अपने बचपन के शौक के बारे में भी फैंस को बताया था.

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शो पर शाहरुख खान से सवाल किया गया था, 'एक्टिंग का भूत बचपन से था या जवान होते-होते आया?' इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा था, 'मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था. मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूं. हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल के अंदर. मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं. मैं हॉकी में बहुत अच्छा था और मेरा मन था कि मैं इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर बन जाऊं.' 

चोट के कारण बदले हालात

शाहरुख ने आगे बताया था कि उन्हें बहुत तेज चोट लग गई थी और उनके लिए झुकना भी मुश्किल था. उन्होंने आगे बताया, 'उस वक्त मेरे माता-पिता ने कहा था कि लेडी श्री राम कॉलेज में एक प्ले चल रहा है वहां चले जाओ. मैं वहां चले गया. मैं बहुत दुखी था कि मेरा स्पोर्टिंग करियर खत्म हो गया. मैंने फिर थिएटर से शुरुआत की और फिर टीवी में आया. फिर फिल्में मिल गईं.'

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किंग में नजर आएंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान की पिछले ढाई साल से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई हैं. वो आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' (2023) में नजर आए थे. बॉक्स ऑफिस पर डंकी सुपरहिट साबित हुई थी. अब शाहरुख खान फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये मच अवेटेड और मल्टीस्टारर फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होगी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 11:17 AM (IST)
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