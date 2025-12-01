सनी देओल और बॉबी नहीं... इस एक्टर को अपना असली बेटा मानते थे धर्मेंद्र, कहा था- बिल्कुल मेरे जैसा है
Dahmendra: धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हो गया था. क्या आप जानते हैं कि दिवंगत अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल नहीं एक सुपरस्टार को अपना असली बेटा बताते थे.
धर्मेंद्र ने हाल ही में 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. धर्मेंद्र के निधन से अब भी पूरा देश सदमे में हैं. इन सबके बीच दिवंगत अभिनेता के परिवार की बात करें तो वे अपन पीछे दो पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी और 6 बच्चों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं.
लेकिन जानकर हैरानी होगी कि दिवंगत अभिनेता किसी और एक्टर को अपना असली बेटा बताते थे. उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने उस तीसरे बेटे के बारे में बात की थी और कहा था कि वो उन पर ही गया है. जानते हैं आखिर धर्मेंद्र का ये बेटा कौन है?
सनी-बॉबी नहीं तो कौन हैं धर्मेंद्र का असल बेटा?
दरअसल धर्मेंद्र जिस बॉलीवुड सुपरस्टार को अपना तीसरा बेटा मानते थे वो कोई और नहीं सलमान खान हैं. यमला पगला दीवाना के ट्रेलर लॉन्च पर बातचीत के दौरान, धर्मेंद्र ने सलमान खान के लिए अपना प्यार ज़ाहिर किया था और उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया. दिवंगत अभिनेता ने कहा था,, “मैं तो कहूंगा, यह मेरा बेटा हैमेरे तीन बेटे हैं, तीनो जज़्बाती हैं, खुद्दार हैं, ट्रांसपेरेंट हैं.” बॉलीवुड के ही-मैन ने आगे कहा था, "लेकिन यह थोड़ा मुझपे ज्यादा गया है, इसके लिए क्योंकि यह रंगीन मिजाज है.” धर्मेंद्र को कई मौकों पर सलमान खान पर प्यार बरसाते हुए देखा जाता था. वे सिकंदर स्टार के शो बिग बॉस के मंच पर भी कई बार पहुंचे थे.
सलमान खान भी धर्मेंद्र को पिता समान मानते थे
वही सलमान खान भी दिवंगत अभिनेता को पिता समान ही मान-सम्मान देते थे. धर्मेंद्र जब मुंहई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मौजूद थे तब भी सलमान खान दिवंगत अभिनेता का हाल-चाल लेने पहुंचे थे. इसके बाद वे धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट भी पहुंचे थे. उन्होंने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में भी शिरकत कर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी थी.
बिग बॉस 19 में धर्मेंद्र को याद कर सलमान हुए थे इमोशनल
वहीं बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार एपिसोड में धर्मेंद्र को याद कर सलमान खान इमोशनल हो गए थे. उन्होंने कहा, “देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है. फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है. इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान और सदमा पहुंचा है. मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं. वैसे भी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. काश इस हफ्ते का वीकेंड का वार मैं नहीं कर रहा होता.”
