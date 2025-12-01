धर्मेंद्र का 24 नवंबर को उनके घर पर निधन हो गया था. उसी दिन दोपहर में परिवार ने गुप-चुप दिगग्ज अभिनेता का दाह संस्कार भी कर दिया था. इस बात ने हर किसी को हैरान किया था. खासतौर पर फैंस इस बात से काफी आहत थे कि वे अपने फेवरेट अभिनेता को आखिरी विदाई नहीं दे पाए. वहीं अब इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर धर्मेंद्र की अंतिम संस्कार सेरेमनी प्राइवेट क्यों रखी गई थी?

धर्मेंद्र के आखिरी दिनों पर हेमा मालिनी

यूएई के फिल्ममेकर हमाद अल रेयामी ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है. उन्होंने हाल ही में धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा मालिनी से मुलाकात की थी. नोट में, हमाद ने बताया कि हेमा ने परिवार के प्राइवेट फ्यूनरल करने के फैसले के पीछे के कारणों पर बात की और धर्मेंद्र के दर्दनाक आखिरी दिनों के बारे में बात की.

उन्होंने हेमा मालिनी के साथ एक फोटो पोस्ट की, जिसके साथ अरबी में एक कैप्शन लिखा है, जिसका मोटा-मोटा मतलब है, “शोक के तीसरे दिन, मैं मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से मिलने गया, जो दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की पत्नी हैं, यह पहली बार था जब मैं उनसे पर्सनली मिला था, हालांकि मैंने उन्हें पहले भी कई बार दूर से देखा था. लेकिन इस बार कुछ अलग था… एक दर्दनाक, दिल तोड़ने वाला मौका, ऐसी चीज जो लगभग समझ से बाहर है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं.”

धर्मेंद्र के निधन से टूट गई हैं हेमा मालिनी

फिल्ममेकर ने आगे कहा, “मैं उनके साथ बैठा था, और मैं उनके चेहरे पर एक अंदरूनी उथल-पुथल देख सकता था जिसे वह पूरी तरह छिपाने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, ‘काश मैं उसी दिन खेत पर होती जिस दिन मैं दो महीने पहले धर्मेंद्र के साथ थी… काश मैंने उन्हें वहां देखा होता.’.

उन्होंने ने मुझे बताया कि वह हमेशा धर्मेंद्र से कहती थी, “तुम अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख पब्लिश क्यों नहीं करते?” और वह जवाब देते, “अभी नहीं… पहले मुझे कुछ कविताएं खत्म करने दो.” लेकिन समय ने उसे नहीं बख्शा, और वह गुज़र गया…”हेमा मालिनी के साथ हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए, हमाद ने कहा, “उन्होंने मुझसे कड़वाहट से कहा, ‘अब अजनबी आएंगे… वे उनके बारे में लिखेंगे, वे किताबें लिखेंगे… जबकि उनके अपने शब्द कभी सामने नहीं आए’.”

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार को प्राइवेट क्यों रखा गया था?

फिल्ममेकर ने बताया कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार को प्राइवेट रखने की वजह के बारे में भी बताया. हमाद ने कहा, “फिर उन्होंने बहुत दुख के साथ कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनके फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला. और उन्होंने कहा: ‘धर्मेंद्र, अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमज़ोर या बीमार देखे. उन्होंने अपना दर्द अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी छुपाया और किसी इंसान के गुज़र जाने के बाद, फैसला परिवार का होता है’.”

हमाद ने आगे लिखा, “फिर वह एक पल के लिए रुकीं… एक आंसू पोंछा… और मुझसे साफ-साफ कहा, ‘लेकिन जो हुआ वह दया थी… क्योंकि, हमाद, तुम उन्हें उस हालत में नहीं देख सकते थे. अपने आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत खराब थी… दर्दनाक… और हम भी उन्हें उस हालत में देखना मुश्किल से बर्दाश्त कर सकते थे. उनके शब्द तीर की तरह थे… दर्दनाक और सच्चे.” फिल्ममेकर ने धर्मेंद्र को उनके करिश्मा और सिनेमा में उनके योगदान के लिए याद करते हुए लंबा नोट खत्म किया, और लिखा, “मेरे हमेशा के हीरो लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र.”

धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन

8 दिसंबर को वे अपना 90वें जन्मदिन मनाने से ठीक 15 दिन पहले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया था. एक्टर कुछ समय से बीमार थे, और 10 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में, उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वे घर पर ही रिकवर हो रहे थे. 24 नवंबर को मुंबई में उनके परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, सलीम खान और शाहरुख खान को अंतिम दर्शन के लिए श्मशान घाट पर देखा गया.