अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनीं निशानची सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म से ऐश्वर्य ठाकरे ने डेब्यू किया है. उनकी एक्टिंग की तो खूब तारीफ हो रही है मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है. पहले दिन फिल्म ने बहुत ही खराब कलेक्शन किया है. ऐश्वर्य ने सोचा भी नहीं होगा उनकी डेब्यू फिल्म का पहले दिन ही इतना बुरा हाल हुआ है.

निशानची को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं. जिसने भी ये फिल्म देखी है उसे ये फिल्म काफी पसंद आ रही है. मगर पहले दिन ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब नहीं हो पा रही है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और ये 50 लाख भी नहीं कर पाई है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक निशानची ने पहले दिन 25 लाख का कलेक्शन किया है. जो बहुत ही ज्यादा कम है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिले अच्छे रिव्यू की वजह से ये फिल्म वीकेंड पर कमाई कर सकती है. वीकेंड पर फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिलेगा. ऐश्वर्या ठाकरे का फिल्म में कानपुरिया असेंट बहुत पसंद किया जा रहा है. ऐश्वर्य ने एक्टिंग तो अच्छी की है जो फिल्म के कलेक्शन पर असर डाल सकती है.

जॉली एलएलबी 3 से हुआ नुकसान

19 सितंबर को निशानची के साथ सिनेमाघरों पर अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 भी रिलीज हुई है. जॉली एलएलबी 3 का बहुत तगड़ा बज था. जिसकी वजह से इसके साथ रिलीज हुई बाकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं. जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जॉली एलएलबी 3 से जो उम्मीद थी उस पर ये फिल्म पहले दिन खरी उतरी है.

निशानची की बात करें तो इसमें ऐश्वर्या ठाकरे के साथ वेदिका पिंटो, मोहम्मद जीशान आयूब और कुमुद मिश्रा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

