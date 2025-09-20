हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविक्की कौशल-कैटरीना कैफ जल्द अनाउंस करने वाले हैं प्रेगनेंसी? एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल !

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral: पिछले कुछ टाइम से रूमर्स फैले हुए हैं कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं. वहीं अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 09:39 AM (IST)

पिछले काफी समय से रूमर्स फैले हुए हैं कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हालांकि इस जोड़े ने अभी तक ना तो प्रेग्नेंसी की खबर को कंफर्म किया है और ना ही खारिज किया है. वहीं हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पर भी विक्की कौशल कैटरीना कैफ को घर छोड़ अकेले पहुंचे थे. जिसके बाद कैटरीना के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स और तेज हो गए. इन सबके बीच अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर रेडिट पर वायरल हो रही है.

कैटरीना कैफ की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल
बता दें कि  कैटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वह मैरून गाउन में पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं. हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैटरीना अपने मैटरनिटी फोटोशूट की शूटिंग कर रही थीं या वायरल हो रही तस्वीर किसी एड की है.


फैंस दे रहे बधाई
कैटरीना की बेबी बंप के साथ तस्वीर रेडिट पर वायरल होते ही कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक्साइटमेटं दिखाते हुए अभिनेत्री को मुबारकबाद भी दी. एक यूज़र ने लिखा, "उनके लिए बहुत खुश हूँ... बधाई! " एक और ने लिखा, "मेरे अंदर का 14 साल का फैन चीख रहा है. बधाई हो." एक तीसरे कमेंट में लिखा था, "एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये प्रेग्नेंट करीना की याद दिला रहा है. लेकिन वाह!! बधाई हो."


कैटरीना कैफ के प्रेगनेंसी की अफवाहें कैसे शुरू हुईं?
कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की अटकलें 30 जुलाई से शुरू हुईं थीं. उस जौरान मुंबई के एक फेरी पोर्ट पर अभिनेत्री और विक्की कौशल का एक वीडियो वायरल हुआ था. ओवरसाइज़्ड व्हाइट शर्ट और बैगी पैंट पहने, कैटरीना के कैज़ुअल आउटफिट और सावधानी से चलने के अंदाज़ एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स फैल गए थे.  

7 अगस्त को अफवाहों बाज़ार अपने पीक पर पहुंच गया, जब एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि विक्की और कैटरीना अक्टूबर या नवंबर में अपने पहले बच्चे का वेलकम कर सकते हैं. हालांकि ये खबर महज रूमर्स निकली.

विक्की-कैटरीना ने साल 2021 में की थी शादी
इन सबके बीच फैंस बेसब्री से इस कपल के पेरेंट्स बनने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने प्रेगनेंसी को लेकर कुछ भी अनाउंस नहीं किया है. बता दें कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की ग्रैंड शादी 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में सिक्स सेंसेज फोर्ट में

 

 

Published at : 20 Sep 2025 08:28 AM (IST)
