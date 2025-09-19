Box Office: 'निशांची' का ओपनिंग डे पर ही चूका निशाना, 'अजेय' भी पहले दिन हुई धड़ाम, जानें दोनों की कमाई
Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' के सामने 'निशांची' और 'अजेय' को रिलीज करके मेकर्स ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि इन दोनों फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन तो यही कह रहा है.
बॉक्स ऑफिस पर 19 सितंबर को 'जॉली एलएलबी 2' के साथ अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' भी रिलीज हुईं.
इन तीनों फिल्मों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर ही दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इतने बड़े एक्टर्स की फिल्म के सामने 'अजेय' और 'निशांची' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल है, जान लेते हैं.
'निशांची' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ऐश्वर्य ठाकरे की इस डेब्यू फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10:35 बजे तक सिर्फ 25 लाख रुपये का ही बिजनेस किया है. बता दें कि ये आंकड़े सैक्निल्क पर उपलब्ध शुरुआती डेटा के मुताबिक हैं और इनमें बदलाव हो सकता है.
'अजेय' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस फिल्म में परेश रावल और अनंत जोशी के साथ भोजपुरी एक्टर निरहुआ भी दिखे हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 'निशांची' से भी कम कलेक्शन किया है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म अभी तक 20 लाख रुपये ही बटोर पाई है.
'निशांची' से थीं उम्मीदें
फिल्म 'निशांची' के साथ अनुराग कश्यप लंबे समय बाद कोई ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसका डायरेक्शन उन्होंने खुद किया है. ऐश्वर्य ठाकरे, वेदिका पिंटो और मोनिका पंवार की फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में स्लो लेकिन अच्छी फिल्म बताया है.
एबीपी न्यूज ने फिल्म को 3 स्टार देते हुए लिखा है कि अगर अनुराग कश्यप वाले सिनेमा के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.
'जॉली एलएलबी 3' और 'मिराय'-'लोका' से पहुंचा 'निशांची' को नुकसान
'मिराय' और 'लोका' पिछले कई दिनों से बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार रखे हुए हैं. आज भी 'मिराय' ने 8वें दिन 2 करोड़ के ऊपर और 'लोका चैप्टर 1' ने 23वें दिन करीब 1.5 करोड़ के आसपास कमाई की है.
इसके अलावा, 'जॉली एलएलबी 3' ने शानदार ओपनिंग लेते हुए 2025 की टॉप ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह भी बना ली है. जाहिर है इन तीनों फिल्मों को देखने के लिए दर्शक ज्यादा दिलचस्पी दिखाते दिखे हैं, जबकि 'निशांची' ओपनिंग डे पर भी 50 लाख तक नहीं पहुंच पाई.
