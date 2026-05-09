'कम से कम मुझे...', बहू आलिया भट्ट से होती है नीतू कपूर की तूतूमैंमैं, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने नवंबर 2022 में अपनी बेटी राहा का वेलकम किया. तब से दोनों अपने पैरेंटिंग स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. दोनों काम के साथ-साथ बेटी के लिए अपना समय भी अच्छे से मैनेज करते हैं. वहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने अपनी पोती राहा के साथ बॉन्डिंग और आलिया-रणबीर के पैरेंटिंग स्टाइल पर बात की.

'राहा अपनी मां की बात ज्यादा सुनती हैं'

नीतू कपूर मे सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया कि उनकी पोती राहा अपनी मां की बात ज्यादा सुनती है क्योंकि आलिया भट्ट थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, जबकि रणबीर कपूर उनके साथ ज्यादा फ्रेंड की तरह मस्ती करते हैं. नीतू कपूर ने आलिया भट्ट की पैरेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी राहा को सही चीजें सिखा रही हैं और टीवी या बेवजह की चीजों से दूर रखती हैं.

बहू आलिया भट्ट से होती है नीतू कपूर की तूतूमैंमैं

उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में बताया कि वह अक्सर अपनी पोती को लेकर आलिया से बहस करती हैं. नीतू कपूर ने कहा, 'मैं हमेशा उससे लड़ती रहती हूं और कहती हूं, 'आलिया, कम से कम मुझे उसे एक चॉकलेट तो देने दो.' लेकिन वो कहती है, 'नहीं, क्या आप नहीं समझतीं कि उसके लिए चीनी अच्छी नहीं है?' फिर मैं उससे कहती हूं, 'ठीक है, मैं दादी हूं, मुझे उसे थोड़ा बिगाड़ने दो.'

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नीतू कपूर ने पुराने दिनों को किया याद

नीतू कपूर ने बताया कि आज के समय में पैरेंटिंग को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता है, जबकि उनके समय में ऐसा नहीं था. उन्होंने कहा कि पहले टीवी खाने के समय देखना और ऐसी चीजें आम थीं. उन्होंने याद करते हुए कहा कि उनके बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर अक्सर खाना खाते समय टीवी देखते थे और उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि टीवी या चीनी जैसी चीजों से बचा जाए.

नीतू ने की आलिया-रणबीर की पैरेंटिंग की तारीफ

नीतू कपूर ने आगे कहा कि वो आज के मॉडर्न पैरेंटिंग तरीकों का पूरा सम्मान करती हैं और इसमें किसी तरह का दखल नहीं देना चाहतीं. उन्होंने कहा, 'समय बदल गया है. मैंने अपने समय में जितना बेहतर कर सकती थी उतना किया. आज वे (आलिया और रणबीर) बहुत अच्छे माता-पिता हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या करना है. मैं इसमें दखल नहीं देना चाहती. मैं बस एक अच्छी दादी बनना चाहती हूं और राहा और समारा को प्यार से लाड़ करना चाहती हूं.'

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